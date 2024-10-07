奧運港將海洋公園祝捷 石偉雄冀養傷後再想前路

張家朗復操 放眼世界賽成就大滿貫

港隊在今屆巴黎奧運劍擊及游泳項目上共奪得2金2銅，創下歷屆奧運會最佳隊史成績，其中衞冕男子花劍金牌得主的張家朗、「跳馬王子」石偉雄、滑浪風帆隊的馬君正、鄭清然及單人帆船代表的貝俊龍均有現身，與在場市民進行互動問答及拍攝留念，一眾港隊運動員然後到人工湖觀賞夜光音樂匯演，配合港協暨奧委會的標誌，光影更展現出各個港將在巴黎奧運上的英姿。

32歲的石偉雄活動後受訪時透露，早前經過檢查後發現腳部傷勢較出戰奧運前更差，「這段時間除了休息外，我已進行復康治療，希望腳傷會快點好，現在訓練強度還是比較低，康復後才能進行下一個計劃，因為我都需要循序漸進，不想恢復一半之後，因趕住比賽而影響康復的進度」。

連續兩屆奧運奪金的張家朗感高興道：「好久沒來到海洋公園，能夠見到新的設施。」將追逐世界賽冠軍而達成「大滿貫」目標的他又表示，已重啟練習3至4個星期，「由於休息了一個多月，所以逐漸以輕鬆練習為主，教練也很好，視乎我的身體狀態及反應再作調整訓練安排」。