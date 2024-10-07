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體育

高華錫沙卡居功 分途領曼城阿仙奴奏捷續追利物浦

【明報專訊】曼城和阿仙奴前晚分別藉高華錫梅開二度及布卡約沙卡傳射居功，在英超主場分別以3：2和3：1擊退富咸及修咸頓，賽後同是7戰17分排第2和3位，續落後榜首利物浦1分。面對中場兵荒的「藍月」主帥哥迪奧拿賽後稱讚高華錫「射入精彩兩球，對球隊真的很重要」。

曼城連續30戰不敗平隊史

自上月中場奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪先後受傷後，曼城近期表現呈不穩，前晚賽前兩場英超均和波失分，迎戰富咸也先在26分鐘被對方中場安達斯彭利拿先開紀錄，但將第2次為人父親的中場高華錫分別在32和47分鐘勁射破網反超前，加上另一中場謝利美杜古的82分鐘也取得今季聯賽首球，終助「藍月」以3：2力克88分鐘再入一球的富咸，並平了隊史連續30仗不敗紀錄。主帥哥迪奧拿說：「當對手起用5名後衛，便可令高華錫在離門18碼一帶獲得自由。現在對手不能再忽視他，否則他會再次建功。」

阿仙奴翼鋒布卡約沙卡則分別在58和68分鐘妙傳鋒將夏維斯及加比爾馬天尼利射入，其後又於88分鐘埋齋，以3：1反勝在55分鐘打開紀錄、有門將蘭斯達爾首倒戈的修咸頓。另外，夏維斯已連續7場主場建功看齊球隊名宿尹佩斯的隊史紀錄。

此外，李斯特城主場以1：0勝般尼茅夫後首響勝鼓升上第15位，而榜尾4隊狼隊、修咸頓、水晶宮和葉士域治踢畢7戰後仍未開齋，後者更有中場盧安高足踝受傷，將無緣在國際賽復出，代表澳洲隊在世界盃亞洲區外圍賽第3圈A組對中國和日本隊。

艾利臣比加傷腿筋休數周

至於利物浦作客挫水晶宮則有巴西隊門將艾利臣比加因觸傷腿筋，而「紅軍」領隊史諾則證實對方將養傷數周。

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