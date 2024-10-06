報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2024年10月6日星期日
坦夏格迎保帥位戰 領4戰不勝曼聯撼維拉
祖達早段奠勝 紅軍破「宮」六連捷續居首
普巴獲減刑 明年3月復出 上訴證誤服禁藥影響微 「噩夢終結束」
傑志4球贈港會 南區挫北區響勝鼓
湖人NBA季前賽出師不利 布朗尼占士延續低迷
卡拉杜遜港網125賽決戰湯珍奴域
足壇快遞：利華古遜遭升班馬基爾逼和
SUN周日體育直播賽程
五人棒球世盃 中環海濱開戰 12世界列強會師 港將圖靠默契拚勝
五人棒球知多啲
SUN周日體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
坦夏格迎保帥位戰 領4戰不勝曼聯撼維拉
祖達早段奠勝 紅軍破「宮」六連捷續居首
普巴獲減刑 明年3月復出 上訴證誤服禁藥影響微 「噩夢終結束」
傑志4球贈港會 南區挫北區響勝鼓
湖人NBA季前賽出師不利 布朗尼占士延續低迷
卡拉杜遜港網125賽決戰湯珍奴域
足壇快遞：利華古遜遭升班馬基爾逼和
SUN周日體育直播賽程
五人棒球世盃 中環海濱開戰 12世界列強會師 港將圖靠默契拚勝
五人棒球知多啲
坦夏格迎保帥位戰 領4戰不勝曼聯撼維拉
祖達早段奠勝 紅軍破「宮」六連捷續居首
普巴獲減刑 明年3月復出 上訴證誤服禁藥影響微 「噩夢終結束」
傑志4球贈港會 南區挫北區響勝鼓
湖人NBA季前賽出師不利 布朗尼占士延續低迷
卡拉杜遜港網125賽決戰湯珍奴域
足壇快遞：利華古遜遭升班馬基爾逼和
五人棒球世盃 中環海濱開戰 12世界列強會師 港將圖靠默契拚勝
五人棒球知多啲
prev
next