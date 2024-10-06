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體育

坦夏格迎保帥位戰 領4戰不勝曼聯撼維拉

【明報專訊】近况已4場不勝的曼聯今晚英超作客氣勢如虹的阿士東維拉，或成帥位岌岌可危的領隊坦夏格關鍵一戰。對於這名荷蘭籍教頭去留，「紅魔」班主之一拉特克里夫賽前受訪時提及，球會多名管理層今夏上任不久，需審時度勢去做明智決定。

曼聯今季英超6仗2勝1和3負位列中下游兼僅入5球，在主場先後各以0：3不敵利物浦及熱刺，加上在歐霸兩連和，今晚作客惡鬥上周中歐聯1：0擊敗拜仁慕尼黑的阿士東維拉，紅魔若再失分或決定坦夏格的命運。

班主稱未掌坦帥去留大權

同時為英力士集團創辦人的曼聯班主之一拉特克里夫，賽前接受英國廣播公司（BBC）採訪時稱，坦夏格是出色領隊，但其去留非由他決定，「最終是由曼聯管理層決定如何各方面最好營運球隊，但多名高層6、7月才上任，他們需要審時度勢去做出一些明智決定。我們目標希望將曼聯帶回應有位置，顯然現在沒有到達」。《The Athletic》報道，曼聯管理層周二將於倫敦舉行會議，當中會討論開季成績欠佳問題。坦夏格在賽前記者會則稱，沒有考慮被解僱的問題，但承認「在頂級足球界通常都沒有很多時間」，「必須馬上踢出成績，但這是不現實」。他稱像文路爾烏加迪等新兵，都需時適應球隊比賽風格和英超強度。

曼聯隊長般奴費南迪斯雖為上仗聯賽對熱刺的紅牌成功上訴，加上在歐霸因傷缺陣的兩名中場明奈及美臣蒙特，今仗都可候命，但般奴連同日前歐霸作客3：3打和波圖已連續兩仗領紅，他在社交網發文稱「沒有人比他更失望」，「目前是最艱難時刻之一。我在曼聯5年見證起跌，我的職業生涯總是面對挑戰，從未發生過是在困難時保持沉默或逃避責任」。

艾馬利對賽戰績遜拒輕敵

維拉開季英超4勝1和1負，各賽事連續7場不敗，20歲哥倫比亞國腳前鋒祖漢杜蘭各賽事上陣9場入6球，在英超4球都是後備上陣取得。領隊艾馬利賽前讚揚這名「後備殺手」進步顯著，但提醒麾下勿輕視低迷的曼聯，「我十分尊重坦夏格，此前對壘他擊敗我的次數更多，包括連續4次輸給他。即使他們現在沒有穩定成績，但對方有不少經驗豐富球員，在一場比賽隨時可以用出色表現證明實力」。另外，同樣在各賽事五連勝的車路士及熱刺，將分途主場對諾定咸森林及作客白禮頓。

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