2013年滑雪意外重傷後「隱身」 車神舒密加傳現身女兒婚禮

禁賓客攜手機相機入場 近貌未曝光

德國《圖片報》報道，現年55歲的舒密加近年搬到西班牙馬略卡島居住，生活低調，他上周在當地的別墅出席27歲女兒Gina Maria的婚禮，是他自從重傷後11年來首度在親朋好友面前露面，同為前F1車手的胞弟拉夫舒密加亦有到場。在舉行約半小時的婚禮，為保護這名德國傳奇車手，除了指定攝影師，所有賓客入場前都要暫時交出手機及相機，以防將舒密加的近貌曝光。有傳媒報道舒密加在婚禮期間曾落淚，而婚禮資訊暫時亦只有Gina在Instagram分享一張與新婚丈夫的合照。

此外，現效力F1平治車隊的25歲車手米克舒密加，據報已向模特兒女友Laila Hasanovic求婚，可能將於明年舉行婚禮，屆時或會再有其父舒密加出席喜事的消息。

作為德國籍傳奇車手，舒麥加在F1職業生涯曾在1994年至2004年間七奪世界冠軍，包括效力法拉利車隊時連續5次衛冕車手冠軍，同時獲77次最快單圈次數，是史上首個達成這兩項成就的車手。然而他在2012年正式退役後，2013年底與當時14歲的兒子米克舒密加於法國阿爾卑斯山滑雪時發生意外，導致頭部嚴重受傷，最後接受兩次手術仍昏迷數月，直至2014年6月才蘇醒。之後舒密加開始漫長的康復療程，家人為保護他的生活私隱，只有3名家庭成員及醫療團隊能夠恆常接觸當事人，因此至今仍未在公眾場合露面，身體狀况備受外界關注。