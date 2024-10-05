足總稱上月兩場港超VAR故障分涉網絡硬件

今季港超全面使用VAR協助執法，對於上月有兩場港超未能使用VAR協助執法，分別是9月15日均業北區對九龍城，以及同月28日冠忠南區對東方。張炎有解釋兩場的VAR分別出現網絡和硬件故障，導致影像未能傳送到今季改以遙距運作的VAR視像控制室，並補充事後無發現重大判決錯誤。他稱足總隨即有應對方案，將9月29日港會對九龍城一戰的視像控制室搬回球場；足總已要求供應商下周再測試，確保無問題才重新安排涉及故障一組VAR系統利用網絡遙距操作。

銀牌首圈無VAR 球證兩誤判

亞洲足協精英裁判員導師及考核員黃志騰提及，上月8日南區3：0大勝九龍城的高級組銀牌首圈不設VAR下，九龍城前鋒林學曦上半場被絆跌，事後檢討認為應判12碼；南區前鋒基哥利換邊後被踢倒，檢討後發現動作輕微不應構成12碼。張炎有承認該仗主球證庾建峯兩次誤判不符合期望，但強調「該球證上季表現良好，球證跟球員一樣也有狀態之分」。