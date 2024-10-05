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體育

足總稱上月兩場港超VAR故障分涉網絡硬件

【明報專訊】中國香港足球總會昨晚在何文田總部舉行今季首場視像裁判（VAR）研討會，分析港超8月底開季至今16場採用VAR賽事中，共有5次經覆檢後改變主球證原先判決。足總裁判部另提及上月一場不設VAR的高級組銀牌賽事，發現兩次12碼判決存誤判，足總總幹事張炎有承認不符期望，但強調涉事球證向來表現好，「球證也有狀態之分」。

今季港超全面使用VAR協助執法，對於上月有兩場港超未能使用VAR協助執法，分別是9月15日均業北區對九龍城，以及同月28日冠忠南區對東方。張炎有解釋兩場的VAR分別出現網絡和硬件故障，導致影像未能傳送到今季改以遙距運作的VAR視像控制室，並補充事後無發現重大判決錯誤。他稱足總隨即有應對方案，將9月29日港會對九龍城一戰的視像控制室搬回球場；足總已要求供應商下周再測試，確保無問題才重新安排涉及故障一組VAR系統利用網絡遙距操作。

銀牌首圈無VAR 球證兩誤判

亞洲足協精英裁判員導師及考核員黃志騰提及，上月8日南區3：0大勝九龍城的高級組銀牌首圈不設VAR下，九龍城前鋒林學曦上半場被絆跌，事後檢討認為應判12碼；南區前鋒基哥利換邊後被踢倒，檢討後發現動作輕微不應構成12碼。張炎有承認該仗主球證庾建峯兩次誤判不符合期望，但強調「該球證上季表現良好，球證跟球員一樣也有狀態之分」。

相關字詞﹕黃志騰 研討會 球證 誤判 港超 張炎有 足總

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