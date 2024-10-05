曼聯4場不勝 坦帥嘴硬：完季才評價 歐霸作客3：3逼和波圖 般奴一周內再領紅

近10場歐洲賽僅一勝

曼聯昨造訪葡萄牙有曾效力波圖的達洛治及卡斯米路正選倒戈，藉對方門將迪奧高哥斯達兩度封近柱犯錯，由拉舒福特傳射居功，以及海倫攻入今季開齋球，上半場有個好開始於20分鐘已領先2：0。然而在27至34分鐘的7分鐘內，被波圖一對鋒將比比伊度亞度及奧莫洛迪安先後頭槌扳平完半場。20歲西班牙籍中鋒奧莫洛迪安於下半場50分鐘門前勁射梅開二度，為主隊反超前。「紅魔」於81分鐘更有日前才打甩英超紅牌的般奴費南迪斯，攻門舉腳過高踢中對手而兩黃一紅，亦是這名30歲葡萄牙隊中場一周內連續兩仗被逐，踢少一人下卻於91分鐘由後備入替的中堅哈利馬古尼頭槌破網，終打和3：3各得1分。

曼聯今屆歐霸兩連和仍未開齋，各項賽事近4仗3和1負不勝，坦夏格的帥位愈見不穩。據統計，坦夏格接手曼聯3季，近10場歐洲賽僅得1勝4和5負（見表）；同時昨仗是他第24次領軍紅魔賽事單場至少失3球，數據為同期所有英超球隊中最多。

坦夏格賽後表示，現在仍未是批評時候，留待球季結束再評價未遲，「此前我們曾經試過連續3場不失球，證明防守可以做得好，但目前的確需要加強，而球隊在落後下扳平亦展示出鬥志。我相信球隊最終會取得成功，可以留待完季後才評價我們，現在仍未是時候。球隊上兩季都能夠打入盃賽決賽，我們會繼續戰鬥」。對於下半場換走是役交出一入球一助攻的拉舒福特，坦夏格解釋必須輪換準備明晚英超作客阿士東維拉的大戰，「維拉比我們多一日恢復時間，而且我們還是連續兩場作客」。

馬古尼補時扳平 信坦帥可應對低潮

扳平功臣哈利馬古尼表示，一眾曼聯球員需要團結及憑意志克服目前困境，「我效力這間球會已經6年，當球隊經歷一段低潮時，球員會承受壓力，領隊亦都一樣。如果想今季取得成功，我們就要在精神及信念層面克服一切，我亦相信領隊有足夠經驗知道如何應對目前情况」。