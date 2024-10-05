明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯4場不勝 坦帥嘴硬：完季才評價 歐霸作客3：3逼和波圖 般奴一周內再領紅

【明報專訊】曼聯持續低迷，昨在歐霸次輪一度領先兩球下連失3球，加上隊長般奴費南迪斯連續兩場領紅被逐，僅藉中堅哈利馬古尼補時建功，作客3：3逼和葡超勁旅波圖，各項賽事近4場不勝，明晚英超將作客惡鬥阿士東維拉。帥位愈見不穩的領隊坦夏格（圖三）賽後表示，留待完季再評價球隊未遲。

近10場歐洲賽僅一勝

曼聯昨造訪葡萄牙有曾效力波圖的達洛治及卡斯米路正選倒戈，藉對方門將迪奧高哥斯達兩度封近柱犯錯，由拉舒福特傳射居功，以及海倫攻入今季開齋球，上半場有個好開始於20分鐘已領先2：0。然而在27至34分鐘的7分鐘內，被波圖一對鋒將比比伊度亞度及奧莫洛迪安先後頭槌扳平完半場。20歲西班牙籍中鋒奧莫洛迪安於下半場50分鐘門前勁射梅開二度，為主隊反超前。「紅魔」於81分鐘更有日前才打甩英超紅牌的般奴費南迪斯，攻門舉腳過高踢中對手而兩黃一紅，亦是這名30歲葡萄牙隊中場一周內連續兩仗被逐，踢少一人下卻於91分鐘由後備入替的中堅哈利馬古尼頭槌破網，終打和3：3各得1分。

曼聯今屆歐霸兩連和仍未開齋，各項賽事近4仗3和1負不勝，坦夏格的帥位愈見不穩。據統計，坦夏格接手曼聯3季，近10場歐洲賽僅得1勝4和5負（見表）；同時昨仗是他第24次領軍紅魔賽事單場至少失3球，數據為同期所有英超球隊中最多。

坦夏格賽後表示，現在仍未是批評時候，留待球季結束再評價未遲，「此前我們曾經試過連續3場不失球，證明防守可以做得好，但目前的確需要加強，而球隊在落後下扳平亦展示出鬥志。我相信球隊最終會取得成功，可以留待完季後才評價我們，現在仍未是時候。球隊上兩季都能夠打入盃賽決賽，我們會繼續戰鬥」。對於下半場換走是役交出一入球一助攻的拉舒福特，坦夏格解釋必須輪換準備明晚英超作客阿士東維拉的大戰，「維拉比我們多一日恢復時間，而且我們還是連續兩場作客」。

馬古尼補時扳平 信坦帥可應對低潮

扳平功臣哈利馬古尼表示，一眾曼聯球員需要團結及憑意志克服目前困境，「我效力這間球會已經6年，當球隊經歷一段低潮時，球員會承受壓力，領隊亦都一樣。如果想今季取得成功，我們就要在精神及信念層面克服一切，我亦相信領隊有足夠經驗知道如何應對目前情况」。

相關字詞﹕波圖 拉舒福特 坦夏格 哈利馬古尼 紅牌 般奴費南迪斯 曼聯 歐霸

上 / 下一篇新聞