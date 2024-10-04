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體育

率紅軍9場8勝創歷史 新帥史諾歸功「非洲入球王」

【明報專訊】利物浦昨在歐聯次輪憑埃及隊前鋒穆罕默德沙拿傳射居功，主場以2：0擊退博洛尼亞，令史諾（圖二）成為隊史首個頭9場領軍贏8場的主帥，他賽後歸功超越科特迪瓦隊名宿杜奧巴、以45球成為歐聯最多入球非洲球員的沙拿。

沙拿傳射居功 2：0擊退博洛尼亞

利物浦昨仗有前鋒達雲紐尼斯病癒復出掛帥，與路易斯迪亞斯及穆罕默德沙拿夾擊相隔60年再次參戰歐聯的博洛尼亞。11分鐘，沙拿右路傳中予阿歷斯麥亞里士打先開紀錄。這名32歲翼鋒在下半場75分鐘右路拐過敵衛起腳彎入死角，令「紅軍」淨勝兩球兼取得兩連勝。

史諾賽後破天荒成為歷來首個利物浦新帥首9仗領軍取8勝，他說：「我希望取得這成績後，能協助球隊獲得更多的特別成就。」紅軍此役其實勝出不易，事關博洛尼亞中場丹尼度爾上半場曾射門中楣和中柱。史諾又特別稱讚沙拿道：「他就是個屢次被派上陣，卻又總能不斷取得入球的球員。」沙拿已在歐聯披甲81次累積入45球，超越92場獨取44球的杜奧巴，成為這賽事歷來的「非洲入球王」。

史諾的舊東家飛燕諾作客以3：2力挫基羅納，後者藉曼聯舊將雲迪碧克自前年5月後再度建功，一度追和2：2。另祖雲達斯雖在59分鐘有門將迪格高利奧禁區外犯手球直接領紅，仍藉杜辛華荷域梅開二度及中場法蘭斯高干斯卡奧建功，作客3：2反勝RB萊比錫，但初段傷出的隊長後衛基爾臣比爾馬，賽後證實左膝前十字韌帶斷裂將接受手術，據報將提早收咧。

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