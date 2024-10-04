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體育

體壇快訊：港男欖11月主場迎戰巴西隊

【明報專訊】中國香港男子15人欖球隊昨宣布將於11月在港舉行兩場國際邀請賽對巴西隊，以備戰明年男子欖球亞洲賽。其中首場在9日於香港足球會舉行，第2場比賽則於16日移師至啟德青年運動場上演，兩仗均在下午4時開賽。港隊今年7月曾到南美集訓，當時作客聖保羅以26：25險勝巴西隊。

藍武士首召大橋祐紀

日本隊昨公布本月世界盃亞洲區外圍賽第3圈27人名單，相比上月名單僅3個變動，首次徵召季中轉投英冠布力般流浪並已入4球的28歲前鋒大橋祐紀，而後衛瀬古步夢與日本巴黎奧運隊長藤田讓瑠則再次入選。「藍武士」先下周五作客對沙特阿拉伯隊，本月15日主場對上月底易帥的澳洲隊。

港足U20下周三友賽廣西隊

中國香港足球總會昨宣布，為備戰明年舉行的粵港澳全運會，港足U20將於下周三晚上7時30分作客貴港體育中心友賽廣西隊，下周一出發，17人決選名單中包括潘尚希、林千裕及馬斐等13名早前到卡塔爾出戰U20亞洲盃外圍賽的成員。

永倫挫滿貫 鬥南華爭冠

香港籃球男子高級組銀牌賽前晚返回修頓室內場續演，永倫在負方決賽憑5人得分上雙，包括外援泰那攻入全場最高29分，以及蓋帝斯交出19分及18個籃板「雙雙」，以101：85擊敗滿貫，相隔6年重返銀牌總決賽，兼報回上月中在勝方4強對壘一敗之仇，永倫將於下周二晚與南華爭冠。

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