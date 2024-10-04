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體育

港網賽16強止步 前一姐夏納：上仗激戰疲倦

【明報專訊】國際女子網球協會（WTA）香港網球125國際賽昨在維園網球場續演，羅馬尼亞籍前「世一」夏納在女單16強，以直落兩盤受挫俄羅斯籍的比蓮高娃，無緣8強對美籍星將艾瑪娜華露。夏納賽後承認受到首圈需激戰兩小時所影響，「身體有點疲倦，肌肉也很痠痛。我現時最需要可能是按摩」。

33歲的夏納昨以2：6、1：6不敵比蓮高娃後稱讚對手道：「她今天打得非常好，非常有力量，而且她沒有給我時間調整」。她又稱經過休息片刻，將回到香港參加WTA 250香港網球公開賽。至於世界排名第8的頭號種子23歲美籍的艾瑪娜華露，則以直落兩盤6：2、6：4輕取比莉爾躋身8強，今午將鬥比蓮高娃。

國手張帥中網8強出局

另邊廂，西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯前晚在中國網球公開賽（中網）男單決賽，以盤數2：1反勝「世一」意大利籍的史拿，賽後他說：「這場激烈決賽對網球很有意義，可激發那些對這運動不太興趣的人開始關注，甚至練習網球。」他賽後馬不停蹄由北京南下出席上海大師賽，今在次圈將碰國家隊的商竣程。中網女單8強方面，35歲國手張帥以0：2負西班牙籍的巴杜莎，後者將與以2：1反勝施達洛比絲娃的美籍球手嘉奧芙爭入決賽，另一國手5號種子鄭欽文則在16強反勝美籍的安森莫娃。

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