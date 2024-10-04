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體育

邁阿密提早鎖定常規賽冠軍

【明報專訊】由「萬人迷」碧咸任班主之一的國際邁阿密，昨在美職憑37歲阿根廷球王美斯梅開二度及烏拉圭籍射手蘇亞雷斯建功，作客3：2擊敗比賽中段10人應戰的哥倫布機員，提早兩輪兼隊史首奪常規賽冠軍，亦是美斯生涯第46個錦標，他賽後表明緊接目標是劍指季後賽冠軍。

美斯第46項錦標 劍指季後賽封王

國際邁阿密經過聯賽三連和，昨仗由美斯於完半場前接應長傳入禁區挑射先開紀錄，其後他在補時5分鐘直入罰球破網，半場領先兩球。哥倫布機員換邊後即追回一球，惟邁阿密另一星級前鋒蘇亞雷斯於48分鐘把握對方門將甩手補頂入網，再次拉開優勢。主隊60分鐘有哥倫比亞國腳祖安靴南迪斯射入12碼追成2：3，但中堅魯迪甘馬曹兩分鐘後犯規兩黃一紅被逐，加上祖安靴南迪斯完場前再次操刀12碼但宴客，邁阿密作客終勝3：2。

常規賽尚餘兩輪下，邁阿密在東岸以32戰68分，領先西岸的洛杉磯銀河7分，提早鎖定常規賽冠軍；若最後兩輪均勝，邁阿密便會以74分打破新英倫革命於2021年獲73分的美職常規賽最高分紀錄。碧咸賽後在社交網發文，為球隊奪冠感自豪，稱會繼續前行。

美斯繼去年8月美墨聯賽盃後為邁阿密再奪錦標，亦是他職業生涯第46個冠軍。這名阿根廷隊長賽後豪言，緊接目標劍指季後賽冠軍，「今年初我們已知道這是支為冠軍而戰的球隊，從一開始就掌控形勢，我很高興實現首個目標」。美斯今季因腳踝受傷曾缺陣兩個月，但上陣17場常規賽已入17球及交出10次助攻。

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