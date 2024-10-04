補時遭絕殺 東方主場憾負廣島2：3 丹尼爾一入球一助攻 盧比度對麾下表現自豪

東方在E組首仗作客0：5大敗予FC悉尼，昨仗重返主場有中場林衍廷和前鋒巴杜姆因傷未入名單，前者更已退出本月港足大軍，補選理文的顏樂楓；廣島在上周日職「天王山之戰」2：0力克町田澤維亞後，昨大幅輪換收起該戰正選11人，並只派遣塞浦路斯籍射手派路斯蘇迪利奧一名外援。

松本大彌離門30碼冷箭入網

東方甫開賽積極搶攻，7分鐘更憑一次角球攻勢，由中場余在言助攻予中堅丹尼爾力壓群雄應頂破網，攻入球隊在今屆亞冠盃2首個入球。先落後的廣島頻於邊路策動攻勢，蘇迪利奧21分鐘曾把皮球送入網，但球證指其手球在先改判入球無效。戰至40分鐘，東方被廣島中場松本大彌離門30碼施放冷箭，射破門將葉鴻輝十指關，1分鐘後再被日本U19中場中島洋太朗接應翼衛志知孝明頭槌二傳近門射入，兩分鐘內連失兩球下，半場遭反壓1：2。

東方換邊後不足30秒再為球賽掀起高潮，上半場入球功臣丹尼爾轉交助攻，後場長傳予巴科爾在禁區內壓贏敵衛細谷航平埋門得手，扳平比數2：2。廣島其後派上兩名鋒將加藤陸次樹與巴西籍前日職神射手馬高斯祖利亞進迫東方防線，戰至補時5分鐘，藉新井直人開出角球最後一擊，被後備入替的中堅荒木隼人迎頂絕殺，東方終憾負2：3。廣島兩戰全勝，得失球差不及同日作客4：1反勝菲律賓卡雅的FC悉尼居次，東方錄得兩連敗，藉得球多一球力壓卡雅排第3。

儘管未能取得分數，東方主帥盧比度賽後仍為麾下表現感自豪，「一點都不失望，我十分高興」。他認為麾下踢出部署，在強敵面前也能展示好的一面，深信已達到賽前「捍衛香港足球形象」的目標，「相信球迷是高興的離開球場」。昨仗傳射居功的丹尼爾則說，戰况足以警惕同組對手「作客旺角場絕不簡單」。廣島三箭主帥史基比稱，球隊在最後一擊建功十分幸運，輪換下僅贏1球仍收貨，「除了開賽前10分鐘，滿意球員在其餘時間的發揮」。

理文兩連敗 曾昭達卸任主帥進修

另邊廂，上季港超冠軍理文前晚在G組作客新加坡1：3反負淡濱尼流浪，在亞冠盃2兩連敗敬陪末席，昨在社交網宣布主教練曾昭達即日卸任並前往進修，由助教朱兆基暫代主教練職務。理文稱衷心感謝曾昭達一直以來付出，期望他完成進修後續作貢獻。曾昭達於2018年任理文助教，去年初升任為主教練，上季帶領理文以全季聯賽不敗首奪港超冠軍。理文緊接下周日港超主場大戰東方。