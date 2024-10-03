東方迎廣島 盧比度籲麾下展競爭力 為香港球隊榮辱而戰 馬希偉盼踢回球隊風格

東方vs.廣島三箭 旺角大球場 晚上20：00開賽 港台電視32台直播 票價：$180/80

東方兩周前亞冠盃2首戰作客0：5慘敗於澳職代表FC悉尼腳下，盧比度昨在賽前記招形容，此戰硬撼同組另一支勁旅廣島三箭將比作客悉尼更困難，承認彼此實力差距大。然而他重申東方作為亞洲賽的香港代表，必須為榮辱而戰，「我們要向外界展示競爭力，不會在上半場就放棄比賽，證明要代表香港出戰亞洲賽絕非易事。讓香港足球的形象變得更好，是我們的使命、理文（另一香港代表）的使命，也是未來參與亞洲賽的香港球隊使命」。

對上一次有港超球隊擊敗日職球隊，是2018年傑志在舊制亞冠盃分組賽主場以1：0絕殺柏雷素爾，當時為「藍鳥」教練團成員的盧比度被問到如何複製歷史，他笑言：「首先要對手當天倒霉，然後我們要有接近完美的表現。」昨落選大港腳名單的東方翼鋒馬希偉認為，日本球員普遍腳下功夫好、控傳技術紮實，稱球隊防守時要保持溝通，不要給對手太多空位，「不要太緊張，踢回東方的風格」。而東方昨公布26歲中堅黃浩然轉投冠忠南區。

廣島料輪換應戰 主帥讚東方有活力

廣島三箭在上周聯賽「天王山之戰」主場2：0擊敗町田澤維亞後，反壓對方升上日職榜首士氣大振，今次原班人馬訪港，包括日本隊門將大迫敬介、隊長後衛佐佐木翔及季中由比利時回流的中場川邊駿等國腳級成員都有隨隊，預計今場會如亞冠盃2首仗對卡雅般大幅輪換，曾榮獲2015年日職最有價值球員、已年屆38歲中場老將青山敏弘有望披甲。客軍主教練史基比賽前透露，此仗會更多上周聯賽未上陣的球員出場，從而維持比賽狀態。他又稱有留意東方上仗雖以5球敗走悉尼，但讚賞對方該仗踢出不錯的足球，「東方球員在上半場展現活力，嘗試為戰局尋找對策；明（今）晚比賽對我們有一定難度，但球員能在亞冠盃2跟其他地方球隊交手，必然是個好體驗」。

港足新帥初點兵 尼高拉斯首獲徵召

此外，港足昨公布本月兩場友賽的23人決選，為英籍主帥韋斯活任內首份大軍名單，當中保留18名上月初斐濟三角賽奪冠成員；至於在香港土生土長、去年放棄智利護照轉籍的22歲大埔翼衛尼高拉斯，則是大軍唯一「新鮮人」。港足本月11日凌晨先作客歐洲小國列支敦士登，15日晚上8時回師香港大球場迎戰柬埔寨隊。