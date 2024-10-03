體壇快訊：恩尼斯達擬下周宣布掛靴

神戶橫濱亞冠聯報捷

日職勁旅神戶勝利船昨於亞冠精英聯主場靠宮代大聖及酒井高德各建一功，以2：1挫中超的山東泰山，兩戰得4分暫列第4；而另一日職球會橫濱水手則於主場以4：2擊敗由港足前帥金判坤領軍的韓職勁旅蔚山HD取首勝，後者則兩戰皆北於東亞區敬陪末席。

杜凱琹朱成竹中國大滿貫下馬

WTT中國乒乓大滿貫昨續於北京上演，港將杜凱琹於女單次圈以局數0：3不敵國家隊的陳幸同；而隊友朱成竹亦於同階段以2：3僅負韓國隊的徐孝元，無緣躋身16強。男雙方面，法國隊的兄弟檔阿歷斯列布倫／菲歷斯列布倫則昨以直落3局淘汰對手殺入8強，晉級後將鬥日本隊的戶上隼輔／篠塚大登。

首屆港超U22聯賽揭幕

由港超聯賽會和中國香港足球總會攜手促成的港超U22聯賽昨揭開戰幔，首屆賽事除了九龍城未參賽，共有8支港超球會派隊征戰。賽事先踢雙循環聯賽，之後設有單場淘汰賽形式的足總盃。港超聯賽會將為賽事提供57萬元獎金，鼓勵球會加強對青少年計劃投資。