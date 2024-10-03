坦帥領魔征圖不容再失 熱刺爭連捷

般奴費南迪斯日前英超主場0：3負熱刺一仗因飛剷對方中場占士麥迪臣，被球證卡維拿治直接出示紅牌驅逐出場，亦是這名30歲葡萄牙隊中場生涯首次領紅。不過，翻看片段所見般奴以腳背外側踢倒麥迪臣，非踩中對方腳部，曼聯提出上訴。英格蘭足總昨發聲明表示委員會經過檢視，認為紅牌量刑過重，因此撤銷般奴停賽3場聯賽的判罰，同時不會處分球證卡維拿治，今輪可繼續執法。

曼聯上周中歐霸首仗主場被荷甲球隊川迪逼和1：1，明晨造訪葡萄牙面對葡超勁旅波圖，除了般奴可返家鄉續領軍，上仗分別因傷缺陣及傷出的中堅哈利馬古尼及中場明奈都已復操可候命，不過該仗後備入替後被撞爆頭的另一中場美臣蒙特則缺席操練。

另邊廂，熱刺作客奧脫福球場3球擊敗曼聯後，在各項賽事錄得四連捷，明晨歐霸次輪作客費倫斯華路士爭連勝。另外，紐卡素昨在英格蘭聯賽盃第3圈補賽，主場1：0小勝英乙球隊AFC溫布頓，晉身本月底16強將鬥車路士。