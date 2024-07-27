阿仙奴兩球淨勝PSG「開齋」 夏維斯看齊連續入球紀錄

阿仙奴憑夏維斯在20分鐘快對方門將基安盧基當拿隆馬一步搶點頭槌破網，以及布卡約沙卡35分鐘右路罰球半傳半射入網，以2：0擊敗PSG，取今屆首勝後兩戰得4分。夏維斯亦成為酋長球場自2006年落成後，第4名連續6場主場建功的「廠兵」，前3人為艾迪巴約、尹佩斯及奧巴美揚；PSG則近4次作客英超隊皆敗。夏維斯賽後稱在酋長球場比賽感覺很好，「就像家一樣」，認為自己在各方面仍可提升；領隊阿迪達亦讚揚這名25歲德國國腳，「他踢得非常聰明，現在當他出現在禁區附近時，你就會覺得他要入球了」。PSG主帥安歷基也稱阿仙奴是現今球壇最佳球隊之一。

曼城大勝 根度簡取回歸首入球

至於曼城憑中場根度簡在早段攻入回歸後首個入球，加上菲爾科頓、射手艾寧夏蘭特及小將占士麥卡迪各建一功，作客4：0大勝施洛雲，連續25場歐聯不敗。夏蘭特累計在歐聯上陣41場入42球；領隊哥迪奧拿則第13次在歐聯單場以4球或以上擊敗對手，超越曼聯前帥費格遜12次紀錄。

多蒙特狂數些路迪 艾迪耶美戴帽

今輪歐聯首日共產生32個入球，多蒙特在先失一球下，憑艾迪耶美在上半場首次大演帽子戲法，兼博得12碼予隊友古拉斯射入，主場以7：1大勝些路迪，兩戰全勝升上榜首。但這名22歲德國籍翼鋒於48分鐘傷出；同樣兩連勝僅得失差不及排次名的法甲奇兵比斯特。另外，巴塞隆拿憑射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，主場5：0大勝年青人，中場法蘭基迪莊養傷逾5個月後備復出。