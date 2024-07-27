張瑋桓王康怡主場飲恨 125賽女雙首圈下馬 盼從中汲取經驗

港將張瑋桓（Eudice）／王康怡（Cody）昨在女雙首圈，對陣挪威籍球手艾姬莉及中華台北隊球手吳芳嫺的頭號種子組合，首盤已遭一次破發，先輸一盤3：6。Eudice／Cody在次盤表現回穩，先後領先局數1：0及2：1，但仍兩度被對手扳平，其後更連失4局及遭兩度破發下，終以2：6落敗，無緣4強，亦意味所有港將在今屆提前「畢業」。

Eudice賽後坦承對手更具經驗，「我們力量上可能較低，難以找到平衡」，Cody亦認為此仗來回球次數較少。當被問及對今次WTA 125賽在香港首辦的感受，她們異口同聲地認為跟250賽沒分別，「對手亦是很厲害，自己都會從中獲取經驗」。她們將在月底舉行的WTA 250香港公開賽再次合作征戰女雙賽事。

女單前世一夏納港網賽晉次圈

至於9次奪得女雙大滿貫冠軍的中華台北隊名將謝淑薇，與澳洲籍球手比莉爾，在女雙首圈以5：7、2：6，直落兩盤不敵羅馬尼亞籍組合的妮古莉絲古／露絲，無緣次圈。謝淑薇賽後透露將準備出戰在11月初舉行的WTA年終賽，「之前參加很多比賽致過度操勞身體，年紀大要回去保養」。已年屆38歲的她又笑言現時比賽動力就是「讓拍檔變得更強大，幫助我在球場上獲勝」。

單打方面，33歲羅馬尼亞籍前「世一」名將夏納力戰逾兩小時後，以盤數2：1險勝另一澳洲籍球手洛迪安露娃，今午將在16強對俄籍球手比蓮高娃。經過禁賽風波及遭遇受傷，逾兩年後終嘗勝利滋味的夏納，賽後直認這是一場艱難比賽，「我雖在第2盤有點失去體力，但我努力戰鬥到底，當時已相信自己會獲勝」。至於今屆頭號種子、世界排名第8的23歲美籍星將艾瑪娜華露，則在首圈以直落兩盤輕取瑞士籍球手高露碧，今晚將在16強面對與女雙拍檔謝淑薇惜於首圈止步的比莉爾。

黃澤林上海賽出局 無緣鬥艾卡拉斯

另邊廂，20歲港隊「一哥」黃澤林（Coleman）在上海網球大師賽男單首圈，以直落兩盤4：6不敵早前於成都公開賽封王的19歲國手商竣程，無緣在次圈硬碰世界第3的西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯。至於艾卡拉斯則在中國公開賽男單決賽，以盤數2：1反勝意籍「世一」史拿奪冠；女單首號種子的白俄籍名將莎芭倫卡則在同項賽事輕鬆勝出，將在8強面對非種子的捷克籍球手梅祖娃。