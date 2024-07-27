張瑋桓王康怡主場飲恨 125賽女雙首圈下馬 盼從中汲取經驗

【明報專訊】國際女子網球協會（WTA）保誠香港網球125國際賽昨續演，港隊組合張瑋桓／王康怡在女雙首圈，以直落兩盤不敵頭號種子組合的挪威籍球手艾姬莉及中華台北隊的吳芳嫺，意味港將在今屆賽事全數盡墨。兩名港將賽後均認為對手擁有豐富經驗下，致自己難以找到比賽節奏。
港將張瑋桓（Eudice）／王康怡（Cody）昨在女雙首圈，對陣挪威籍球手艾姬莉及中華台北隊球手吳芳嫺的頭號種子組合，首盤已遭一次破發，先輸一盤3：6。Eudice／Cody在次盤表現回穩，先後領先局數1：0及2：1，但仍兩度被對手扳平，其後更連失4局及遭兩度破發下，終以2：6落敗，無緣4強，亦意味所有港將在今屆提前「畢業」。
Eudice賽後坦承對手更具經驗，「我們力量上可能較低，難以找到平衡」，Cody亦認為此仗來回球次數較少。當被問及對今次WTA 125賽在香港首辦的感受，她們異口同聲地認為跟250賽沒分別，「對手亦是很厲害，自己都會從中獲取經驗」。她們將在月底舉行的WTA 250香港公開賽再次合作征戰女雙賽事。
女單前世一夏納港網賽晉次圈
至於9次奪得女雙大滿貫冠軍的中華台北隊名將謝淑薇，與澳洲籍球手比莉爾，在女雙首圈以5：7、2：6，直落兩盤不敵羅馬尼亞籍組合的妮古莉絲古／露絲，無緣次圈。謝淑薇賽後透露將準備出戰在11月初舉行的WTA年終賽，「之前參加很多比賽致過度操勞身體，年紀大要回去保養」。已年屆38歲的她又笑言現時比賽動力就是「讓拍檔變得更強大，幫助我在球場上獲勝」。
單打方面，33歲羅馬尼亞籍前「世一」名將夏納力戰逾兩小時後，以盤數2：1險勝另一澳洲籍球手洛迪安露娃，今午將在16強對俄籍球手比蓮高娃。經過禁賽風波及遭遇受傷，逾兩年後終嘗勝利滋味的夏納，賽後直認這是一場艱難比賽，「我雖在第2盤有點失去體力，但我努力戰鬥到底，當時已相信自己會獲勝」。至於今屆頭號種子、世界排名第8的23歲美籍星將艾瑪娜華露，則在首圈以直落兩盤輕取瑞士籍球手高露碧，今晚將在16強面對與女雙拍檔謝淑薇惜於首圈止步的比莉爾。
黃澤林上海賽出局 無緣鬥艾卡拉斯
另邊廂，20歲港隊「一哥」黃澤林（Coleman）在上海網球大師賽男單首圈，以直落兩盤4：6不敵早前於成都公開賽封王的19歲國手商竣程，無緣在次圈硬碰世界第3的西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯。至於艾卡拉斯則在中國公開賽男單決賽，以盤數2：1反勝意籍「世一」史拿奪冠；女單首號種子的白俄籍名將莎芭倫卡則在同項賽事輕鬆勝出，將在8強面對非種子的捷克籍球手梅祖娃。