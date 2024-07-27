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體育

穆卡獲NBA隊簽約 寫港籃壇歷史 加盟拓荒者 料轉戰旗下發展聯盟球隊

【明報專訊】在香港土生土長的中鋒大衛穆卡（David Muoka），經理人公司透露他將與NBA球隊波特蘭拓荒者簽約，寫下香港籃壇進軍這籃球殿堂的歷史。有專門報道拓荒者消息的美國記者則披露，球隊跟穆卡簽下的是「Exhibit 10」，料日內將被裁掉，並轉而效力拓荒者在發展聯盟（G League）的附屬隊撕裂之城混音（Rip City Remix）。

23歲的穆卡父母分別來自尼日利亞和加拿大，自幼在香港成長並曾為西島中學出戰學界籃球精英賽。這名身高2.08米的中鋒中學畢業後轉赴加拿大和美國升學，曾為得州拉瑪大學和拉斯維加斯內華達大學（UNLV）征戰全美大學體育協會第一級賽（NCAA D1）。

穆卡今夏參加NBA選秀會未獲青睞，轉而為布魯克林籃網出戰夏季聯賽。他的經理人公司昨晚在社交網發文，透露穆卡將簽約拓荒者，成為首名獲得NBA球隊合約的土生土長港將。上月透露正申領特區護照的他，亦有回應經理人帖文寫道：「為了這城市（For the city）。」並貼上香港區旗圖案，表明熱愛香港的心迹。

然而專門報道拓荒者資訊的美國記者Sean Highkin在社交網披露，穆卡與拓荒者簽下的為「Exhibit 10」臨時合約，不會隨隊參與季前訓練營，並料日內將被釋出，從而轉投拓荒者旗下附屬球隊撕裂之城混音征戰G League。穆卡去年在G League選秀以首輪第3位「探花」姿態加入華盛頓巫師旗下的首都Go-Go，被釋出後改為長島籃網效力，上陣5次場均取得2.8分和2.4個籃板。

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