17歲高球新星初閃 劉弦追逐世一夢 杭州亞運生涯轉捩點 為港出戰感榮幸

文：鍾瀚霖、圖：許嘉明

港土生土長 3歲接觸高球

劉弦在香港土生土長，目前是國際學校12年級學生，她接受本報訪問時透露3歲起開始接觸高爾夫球，在父母薰陶下上堂學法，「他們覺得高爾夫球是項可以培養堅毅的運動，加上我小時較好勝，直至慢慢參加比賽累積經驗，就對它產生熱誠」。刻苦練習多年，Arianna在11歲成為青少年港隊成員，年少時已獲獎無數，包括在過去曾有「老虎」活士等名將曾揚威的美國IMG學院青少年世界賽（世青賽），取得15至18歲女子個人賽及團體賽雙料冠軍，以及連續兩屆奪得亞太高爾夫聯合會（APGC）青少年錦標賽女子組冠軍等。而今年5月的中學校際高球比賽，她亦為現就讀的香港墨爾文國際學校囊括甲組隊制兼女子甲組個人賽的總淨桿冠軍。

這名天才少女高球手謙稱，小時候沒想過可有如今成績，但現時會想得更遠，「我的夢想是成為世界第一，還有可以參加美國女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）」。Arianna目前以業餘身分參賽，她透露初步計劃先完成大學課程後才會轉為職業球手，並視提升世界業餘高球排名為短期目標，「希望在未來一兩年內打入前30名（現排67名）」。

運動員總會經歷高低，Arianna認為去年底參與杭州亞運成為她生涯的轉捩點，「最難忘是住在選手村，看到來自不同國家選手聚集在同一地方令我很震憾。我在香港土生土長，覺得代表港隊參加亞運是很榮幸的事，給予我很大動力及信心」。她亦提及在杭州亞運男子個人賽勇奪金牌的隊友許龍一，「我跟其他隊友當時看着他打最後一局，我們都感到很自豪，他是很好的榜樣，我也希望朝這目標（金牌）前進」。此外，Arianna也視新西蘭籍的韓裔球手高寶璟（Lydia Ko）為偶像，「她連續3屆奧運都獲（女子個人賽）獎牌，今年巴黎奧運更奪得金牌，我很欣賞她的態度、技術和有穩定發揮」。

獲美西北大錄取 盼為校戰NCAA

Arianna明年將要應考國際文憑大學預科課程（IBDP），她透露已獲美國的西北大學錄取，「我期待代表校隊參加NCAA（國家大學體育協會）第1級別賽事，希望在大學那段時間累積更多比賽經驗」。她說因為較熱愛寫作，赴美留學或會主修心理學或傳播學，並期待認識已入讀同一大學的巴黎奧運女子花劍港將陳諾思。