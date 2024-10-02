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體育

維拉迎拜仁 演42年前決戰翻版

【明報專訊】歐聯次輪明晨續戰，矚目之戰是在1982年唯一一次稱雄歐洲的阿士東維拉，在主場與拜仁慕尼黑重演42年前的決戰。維拉領隊艾馬利賽前鼓勵麾下為證明實力，必須像其他英超列強般慣性出席歐戰；拜仁行政總裁特利辛則以「出奇蛋（Kinder Surprise Egg）」比喻維拉，理由是他對敵軍實力一無所知。

艾馬利促麾下珍惜歐聯機會

維拉雖從未揚威英超，卻曾七度在昔日頂級聯賽英甲登頂，而最後一次是1981年，翌年更在歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）過關斬將首入決賽，最終在荷蘭爆冷以1：0挫拜仁，首次亦是迄今最後一次封王，而隨着翌季再次參戰在8強出局，維拉今季是相隔41年再度出席這頂級賽事，領隊艾馬利昨敦促麾下須珍惜機會道：「我們要求周中亦有比賽，就像曼城、利物浦和阿仙奴般，這是挑戰，球員將會感到疲累，但這就是這水平的比賽，否則，球員大可一周踢一場英超算了。」

拜仁箭頭哈利卡尼日前德甲與利華古遜言和中足踝受傷，明晨之戰上陣成疑的他說：「維拉是好球隊，值得參加歐聯，我嚮往到那裏比賽。」但拜仁行政總裁特利摸不清維拉的實力，「對手像出奇蛋，難以估計將在那裏發生什麼事」。

同日英超一哥利物浦亦主場迎戰博洛尼亞，據報日前英超挫狼隊時因身體不適缺陣的鋒將達雲紐尼斯或可復出；衛冕之師皇家馬德里雖有大腿受傷的前鋒基利安麥巴比被納入隊中，卻在作客里爾時未必冒險上陣。

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