張瑋桓港網賽首圈出局

今伙王康怡轉戰雙打8強續爭勝

世界排名第350位的張瑋桓昨仗越級挑戰排名第65位的姬絲娜，早段遭兩度破發曾落後局數0：3；她重整旗鼓後連贏兩局力追，惟仍以3：6先輸。她次盤曾連取3局領先3：1，但姬絲娜及後追回差距；張瑋桓與對手拉鋸至4：4後再失兩局，終再以局數4：6惜敗，無緣16強。

張瑋桓賽後說，經歷此役感覺能與世界前70名球手一拚，只是需要累積更多比賽經驗，「好多game point（局決勝分）沒有把握住，但都是很好的體驗。知道自己能觸及這水平，只是差少許經驗，需要打更多同類型比賽累積」。張瑋桓今伙另一港將王康怡轉戰雙打8強，硬碰由中華台北球手吳芳嫺和挪威籍艾卡莉組成的頭號種子組合。

其餘賽事方面，國家隊前「一姐」王薔首圈以局數0：6、4：6，直落兩盤不敵羅馬尼亞球手露絲。從外圍賽晉級的國手馬燁欣則先贏6：0後，以1：6、2：6反負法籍4號種子格拉婕娃。此外，羅馬尼亞籍前「世一」夏納今日亮相，首圈面對澳洲球手洛迪安露娃；美籍頭號種子的艾瑪娜華露則鬥瑞士的高露碧。