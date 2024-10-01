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體育

偕史拿闖中網4強 艾卡拉斯上海賽或碰黃澤林

【明報專訊】頭號種子意大利籍的史拿及次號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，昨在中國網球公開賽（中網）男單8強賽同以盤數2：0淘汰對手，其中艾卡拉斯將在4強大戰3號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫。

大坂直美嘉奧芙女單16強過招

應屆美國公開賽冠軍23歲的史拿，首盤以6：2輕勝非種子球手捷克籍的利赫卡，惟次盤受考驗，但結果仍「搶七」成功以7：6（8：6）再下一城，4強對手是爆冷以盤數2：0挫4號種子俄羅斯籍的羅比夫的非種子國手布雲朝克特。卡路士艾卡拉斯則以7：5、6：2贏俄籍的卡查洛夫，將對以6：2、6：4輕取非種子球手意大利籍的高保利的丹尼麥維迪夫。值得一提的是，這仗已是21歲的艾卡拉斯職業生涯第201場勝仗，而他在中網結束後便會接戰在明天展開的上海網球公開賽，並將在次圈遇上20歲的港將黃澤林或19歲的國家隊選手商竣程，後二者將在首圈狹路相逢。

中網女單賽方面，應屆美網封后的首號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡以兩盤6：2克非種子球手美籍的古爾嘉，將與另一美籍球手18號種子姬絲爭入8強，後者以兩盤6：3淘汰13號種子巴西籍的瑪爾雅，而5號種子巴黎奧運金牌得主國家隊的鄭欽文，則以6：3、6：2輕取非種子球手阿根廷籍的普多露絲卡，16強對手是美籍的安森莫娃，而這圈的另一場重頭戲是非種子球手日籍的大坂直美碰4號種子美籍的嘉奧芙。

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