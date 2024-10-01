港網賽維園揭戰幔 王康怡首圈止步 張瑋桓今登場迎姬絲娜 前世一夏納劍指冠軍

胡可澄梁筠彤無緣正賽

WTA保誠香港網球125國際賽昨午起在維園網球場開打，其中港將王康怡（Cody）先落後一盤4：6後，次盤雖一度以局數4：2領先，卻被對手邦達反勝6：4，以直落兩盤敗陣出局；胡可澄（Tiffany）在外圍賽以直落兩盤6：7、3：6負國手馬燁欣，梁筠彤（Justine）則在另一場遭美籍球手聶珍高橫掃兩盤6：0，雙雙無緣闖正賽。

Tiffany賽後透露，在次盤落後局數2：3時拉傷臀部致移動受影響，「希望關鍵分數的處理有進步，但感謝主場球迷打氣，他們拍手鼓勵讓我堅持完賽」。Cody則失望地說：「雖然認為這場比賽是自己如今打得較好的一場，但對未能破對手發球和自己接發亦做得不好，加上出現抽筋情况致敗。」

至於世界排名第8、今次以頭號種子首來港參賽的23歲美籍星將艾瑪娜華露說：「與愈來愈多的優秀球手比賽，要訣是必須保持強大韌力，我會從這些比賽獲得很大信心。」。

張瑋桓伙王康怡女雙鬥頭號種子

謝淑薇偕比莉爾碰羅馬尼亞隊

羅馬尼亞籍前「世一」夏納經歷禁賽及膝蓋一度遭遇受傷後，令世界排名已跌至1130位，但她認為感覺已準備好，「我之前在一個月內曾經每天練習，目標當然是贏得冠軍」，另她又回應或在今屆8強對艾瑪娜華露道：「我曾數次看她比賽，覺得她心理上非常強壯，但談到與她的比賽，我認為目前尚早」。

此外，賽會也完成女雙賽事的抽籤，並公布今年初於澳洲網球公開賽連奪混雙和女雙冠軍的38歲中華台北隊名將謝淑薇，將伙拍澳洲籍球手比莉爾在首圈對陣羅馬尼亞籍組合的妮古莉絲古及露絲。港隊方面，張瑋桓（Eudice）和王康怡將在首圈迎戰頭號種子組合的挪威籍球手艾姬莉及另一中華台北隊球手吳芳嫺。