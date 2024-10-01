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2024年10月1日星期二
般奴首紅 曼聯吞熱刺3蛋坦帥勢危 淪被炒大熱 稱「同坐一條船」不擔心被革職
阿仙奴誓開歐聯勝門 PSG迪比利因紀律免戰 阿迪達嚴陣以待
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拿玻里輕取蒙沙登意甲榜首 干地稱令球迷有夢想
港足U20亞盃外末戰贏新加坡開齋 教練稱勝仗帶來希望
體壇快訊：拉比奧特登場馬賽即破身
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【明報專訊】（請看附圖）
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