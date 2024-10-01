馬德里打吡言和 高圖爾斯挑釁馬體會球迷疑遭擲糞

33歲基沙文退出法國隊

33歲的基沙文曾為法國隊上陣137次入44球，最高榮譽是協助國家隊贏得2018年世界盃和2021年的歐洲國家聯賽，遺憾之事是在2016年歐洲國家盃決賽主場不敵葡萄牙隊。

說回「馬德里打吡」，皇馬在換邊後64分鐘，由守將艾達米列達奧接應雲尼斯奧斯祖利亞傳中，狂抽得手先拔頭籌。馬體會戰至補時5分鐘方由安祖哥利亞單刀扳平完場。惟這次打吡戰另一「主角」高圖爾斯在皇馬開紀錄後，轉身向馬體會球迷振臂高呼，並以不禮貌手勢作挑釁，遂惹怒主隊部分球迷，隨即向該門將投擲打火機、水樽等雜物，甚至有傳媒報道高圖爾斯曾將一袋裝有蕉皮及疑似糞便的雜物丟出場區。球證其後暫停比賽，待15分鐘後情况改善下才重新作賽。

面對此仗「來者不善」的高圖爾斯，施蒙尼說：「你可慶祝球隊入球，但不能同時以手勢挑釁對方球迷。球迷憤怒是有原因的。」但高圖爾斯賽後疑肌肉受傷，或未能趕及周中作客里爾的歐聯次輪上陣。