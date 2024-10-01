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體育

般奴首紅 曼聯吞熱刺3蛋坦帥勢危 淪被炒大熱 稱「同坐一條船」不擔心被革職

【明報專訊】曼聯昨在英超有隊長般奴費南迪斯上半場領「紅魔」生涯首領紅下，主場以0：3大敗在熱刺腳下，未計今晨舉行的比賽，「紅魔」暫以6戰續得7分跌落第12位，乃執教3季同期最糟（見表），並平了隊史於2013和20年的開季最差紀錄，坦夏格賽後亦成下個被炒領隊大熱門，惟他堅信球隊上下「同坐一條船」，而且成績將會好轉。

英超主場3戰僅1勝入1球

曼聯甫開賽3分鐘便被有前鋒孫興慜因傷缺陣的熱刺先開紀錄，後者中堅雲迪尹在後場截得皮球後長驅直進，最終落底線傳中予隊友翼鋒比蘭莊臣輕鬆射入。20分鐘，曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖右路勁射「窩利」中柱彈出，未能扳平下更有中場般奴費南迪斯在41分鐘，於中場橫身踢跌熱刺中場占士麥迪臣直接領紅。

曼聯下半場僅開賽兩分鐘再失一球，雲迪尹今次改到右路發難傳中「省」中曼聯守將馬菲斯迪歷特後，熱刺翼鋒古路施夫斯基躍起乖巧「剔」入，而若非曼聯門將奧拿拿於56分鐘連續瓦解敵鋒將迪姆華拿和蘇蘭基的射門，熱刺便不需等至76分鐘才由蘇蘭基近門撐入埋齋成3：0完場，並相隔4年後再度在奧脫福球場凱旋，而曼聯則取得主場3戰1勝2負只入1球失6球的劣績。

加利尼維利狠批：上半場表現惡心

曼聯賽後跌落第12位，領前今晨主場迎戰修咸頓的般尼茅夫1分，而主帥坦夏格則超越狼隊的加利奧尼爾及愛華頓的戴治，成為下個被炒的英超領隊大熱門，但這名已領軍3季的54歲荷蘭籍教頭說：「我從沒想過被革職。曼聯的領導層今夏已有大家保持在一起的決定共識，並且明白球隊需要一些時間。我認為球隊將會變得更好，所有人都同坐一條船，同舟共濟，故此我不用擔心。」他其後又埋怨麾下開賽不久便先失，「這失球的過程令人非常失望，它是不應發生的」。至於曼聯名宿加利尼維利則狠批道：「無論是努力程度和質素，曼聯上半場的表現絕對令人惡心。」

般奴不認同球證紅牌決定

此外，生涯首次被逐的般奴費南迪斯自辯稱，只是踢中占士麥迪臣的膝部以下的地方，故此不應領紅，「若球證因我阻止熱刺反擊而向我拔黃，那我是同意的」。熱刺主帥普斯迪高路則說：「即使曼聯全場11人作賽，己隊仍能完全控制戰局，而且上半場應可入兩至3球。」

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