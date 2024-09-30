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2024年9月30日星期一
伍家朗澳門揚威 隔年半再贏世巡賽 直落兩局挫新加坡球手封王洗頹風
彭馬半場「大四喜」英超首人 利物浦屠狼升榜首 維拉遭葉士域治逼和
港網國際賽今維園開打 艾瑪娜華露列首種子 8強或碰夏納
拜仁逼和藥廠續不敗居首 卡尼傷出高柏尼盼趕及戰歐聯
巴塞敗走奧沙辛拿 西甲金身被破仍居首
體壇快訊：大埔贈北區3蛋登港超榜首
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【明報專訊】（請看附圖）
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