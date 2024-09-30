港網國際賽今維園開打 艾瑪娜華露列首種子 8強或碰夏納

港隊一姐張瑋桓首圈迎姬絲娜

根據單打抽籤，世界排名升至第8名的艾瑪娜華露，將在首圈對瑞士籍球手高露碧；曾獲兩屆大滿貫冠軍的33歲名將夏納則在首圈對澳洲籍球手洛迪安露娃，若同身處上半賽區的艾瑪娜華露及夏納均順利晉級，雙方或在8強相遇。港將方面，港隊女單「一姐」張瑋桓將在首圈迎戰5號種子的美籍球手姬絲娜，她表示雖從沒與對方交手，但在上月參與同一項的美國克里夫蘭公開賽時曾觀戰了解其打法，並明言道：「始終在香港參賽，將有很多家人和朋友來支持，都想表現得好一點。」同樣直入女單正賽的王康怡，將在今晚首圈對陣8號種子的匈牙利籍球手邦達；胡可澄及梁筠彤則分別出戰今午舉行的外圍賽，爭取正賽資格。

曾在兩年前於美網擊敗過「細威」莎蓮娜威廉絲的澳洲籍好手湯珍奴域，笑言稱自己與夏納的交手紀錄中較遜色，故不想在首圈便對陣。經抽籤後，湯珍奴域將在首圈對19歲加拿大籍小將絲達古錫。