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體育

港網國際賽今維園開打 艾瑪娜華露列首種子 8強或碰夏納

【明報專訊】國際女子網球協會（WTA）保誠香港網球125國際賽昨進行單打抽籤，其中港將王康怡、胡可澄及梁筠彤今日將在維園網球場率先登場。早前在美國網球公開賽首入女單4強的23歲美籍星將艾瑪娜華露，將列為頭號種子參賽，若連過兩關或在8強碰上羅馬尼亞籍前「世一」夏納。

港隊一姐張瑋桓首圈迎姬絲娜

根據單打抽籤，世界排名升至第8名的艾瑪娜華露，將在首圈對瑞士籍球手高露碧；曾獲兩屆大滿貫冠軍的33歲名將夏納則在首圈對澳洲籍球手洛迪安露娃，若同身處上半賽區的艾瑪娜華露及夏納均順利晉級，雙方或在8強相遇。港將方面，港隊女單「一姐」張瑋桓將在首圈迎戰5號種子的美籍球手姬絲娜，她表示雖從沒與對方交手，但在上月參與同一項的美國克里夫蘭公開賽時曾觀戰了解其打法，並明言道：「始終在香港參賽，將有很多家人和朋友來支持，都想表現得好一點。」同樣直入女單正賽的王康怡，將在今晚首圈對陣8號種子的匈牙利籍球手邦達；胡可澄及梁筠彤則分別出戰今午舉行的外圍賽，爭取正賽資格。

曾在兩年前於美網擊敗過「細威」莎蓮娜威廉絲的澳洲籍好手湯珍奴域，笑言稱自己與夏納的交手紀錄中較遜色，故不想在首圈便對陣。經抽籤後，湯珍奴域將在首圈對19歲加拿大籍小將絲達古錫。

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