彭馬半場「大四喜」英超首人 利物浦屠狼升榜首 維拉遭葉士域治逼和

車路士昨開賽僅7分鐘因後場解圍失誤，遭白禮頓鋒將佐真尼奧魯達近門頭槌頂入而先落後。不過全場佔優的「藍戰士」於21分鐘藉反擊由高爾彭馬接應前線拍檔尼高拉斯積遜的橫傳射入空門扳平。7分鐘後，翼鋒查頓辛祖為車路士博得12碼，彭馬操刀中鵠。而彭馬不足3分鐘後再射入罰球，個人連中三元。

偕紅軍取四連捷 英超落後兩分

即使車路士戰至34分鐘再因後場傳送失誤而失守，但彭馬於41分鐘接應辛祖的直線妙傳殺入禁區窄角度射入，半場獨取4球，成為英超史上首名半場已完成「大四喜」的球員。結果雙方下半場未添進帳，車路士以4：2擊敗白禮頓後，各賽事四連勝，聯賽榜亦進佔前列，落後榜首的利物浦兩分。

賽後彭馬笑言自己上半場應可取得更多入球，亦正是開賽初段曾失機而令其更添入球動力。他又稱讚新帥馬利斯卡賽前戰術部署是成功關鍵，「這令我們在場上第一時間已知要做什麼」。

至於利物浦作客狼隊由後衛伊巴希馬干拿迪於完半場前頭槌建功領先，雖然這名入球功臣換邊後因在自家禁區失誤而遭敵軍後衛艾洛利於56分鐘扳平，但61分鐘狼隊有後衛在自家禁區侵犯「紅軍」前鋒迪亞高祖達被判12碼，客軍由穆罕默德沙拿操刀射入，終小勝2：1而回，同告各賽事四連捷，並以6戰得15分升上榜首。

阿仙奴驚險挫李斯特城

另外，阿仙奴於主場由加比爾馬天尼利及李安度杜沙特各建一功領先半場，換邊後雖被李斯特城守將占士祖斯甸連入兩球扳平，兼且面對敵軍門將靴文臣全場多達13次成功撲救，不過「兵工廠」最終在補時階段靠李城中場尼迪迪擺烏龍及前鋒夏維斯射入奠勝球，終以4：2力克李斯特城，賽後6戰得14分暫列第3。

上季「黑馬」阿士東維拉昨晚征戰今季未嘗勝果的葉士域治，開賽8分鐘被主隊前鋒利安戴納先開紀錄，及後維拉雖由摩根羅渣士及奧尼屈堅斯各入1球反超，但末段被戴納再下一城，終與對方言和2：2，6戰得13分暫排第5。

另據英國《天空體育》消息指，英超賽會日前與20隊代表會面後，初步擬於2025／26年球季起將夏季轉會窗，由8月31日提前至8月15日關閉。