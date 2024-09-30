伍家朗澳門揚威 隔年半再贏世巡賽 直落兩局挫新加坡球手封王洗頹風

30歲港隊名將伍家朗今年成績浮沉，今夏與巴黎奧運緣慳之餘，近期亦接連在香港及中國公開賽「一輪遊」。不過現時世界排名第25位的他，在屬於世巡賽超級300系列的澳門公開賽復勇，由首圈起連過4關，繼今年5月的泰國公開賽後再闖世巡賽男單決賽。

伍家朗昨面對過去兩圈分別淘汰港隊隊友李卓耀及吳英倫的24歲新加坡隊好手鄭加恆，首局早段雖一度落後1：4，但他隨即打出7：0攻勢重奪主導權，即使末段對方曾打成19：19平手，這名港隊老大哥仍頂住壓力連取關鍵兩分，先贏一局21：19。

次局伍家朗在早段同樣落入下風，但戰至9：9平手後便未再落後，一直保持領先下終以21：17再贏一局，直落兩局力克鄭加恆，繼去年3月的德國公開賽後再嘗冠軍滋味，亦是個人歷來第10座國際羽聯賽事男單錦標。

女單決賽方面，26歲國家隊好手高昉潔以局數2：1反勝中華台北隊的林湘緹，取得個人首座世巡賽冠軍。

國家隊包攬雙打冠軍

國家隊在雙打亦包辦冠軍，其中郭新娃／陳芳卉在混雙決賽以直落兩局擊敗印尼隊的費迪南斯亞／歌莉亞維查查奪冠；陳旭君／劉毅在男雙亦挫印尼隊組合稱王；李汶妹／張殊賢則在女雙擊退中華台北隊組合封后。