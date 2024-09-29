足壇快訊：廣島挫町田取天王山之戰

C朗復出入球 艾納斯易帥3連勝

基斯坦奴朗拿度（C朗）昨在沙特聯病癒復出即射入12碼，5場聯賽入4球，協助艾納斯主場2：0擊敗尾段踢少一人的艾維達，新帥皮奧利接手後各項賽事三連勝，賽後5戰11分不敗升上第3名；另一豪門伊蒂哈德同晚則憑射手賓施馬傳射居功，主場4：1反勝卡赫利，賽後5戰12分。

10人AC米蘭3蛋輕取萊切

開季表現平平的AC米蘭繼上輪意甲於同市打吡力克國際米蘭後，昨晨在主場即使末段踢少一人，亦無阻以3：0輕取萊切，亦是新帥方辛卡領軍後首嘗連勝。至於上屆盟主國米昨晚則作客以3：2擊敗烏甸尼斯，走出各項賽事3戰不勝頹勢。

多蒙特4：2逆轉波琴返勝軌

德甲勁旅多蒙特上輪在前列大戰作客慘負史特加後，昨晨在主場克服開賽21分鐘落後兩球的劣勢，靠前鋒古拿斯梅開二度，加上中場安利簡恩及安美卡各建一功，終以4：2反克波琴返勝軌。