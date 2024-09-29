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體育

馬德里打吡麥巴比傷缺 雲尼斯奧斯誓增金球呼聲

【明報專訊】西甲明晨3時由皇家馬德里作客馬德里體育會合演馬德里打吡，盛傳將於下月底贏得金球獎的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，且看能否在前鋒拍擋基利安麥巴比因傷缺陣下挺身而出，協助「銀河艦隊」克服作客同市宿敵往績欠佳的劣勢。

皇馬現於西甲7戰17分排第2，馬體會落後兩分緊隨。銀河艦隊今仗除了麥巴比因左腿股二頭肌受傷，肯定無緣首戰馬德里打吡，另一鋒將巴謙戴亞斯同告因傷缺陣，今季仍未上陣的中場卡馬雲加則已復操，有望趕及傷癒候命。主教練安察洛堤昨在賽前記者會提及，雲尼斯奧斯上季表現值得贏取金球獎，中場祖迪比寧咸在社交網也稱，希望一眾隊友支持這名24歲巴西國腳，「讓他感受到被愛的氣氛」。皇馬在西甲已跨季連續39場不敗，但上次落敗正是去年9月作客1：3不敵馬體會；安察洛堤近10次作客馬體會亦錄得2勝2和6負劣績。

另邊廂，馬體會有近期重拾射門鞋的前鋒祖利安艾華利斯，將迎加盟後首場馬德里打吡。這名24歲阿根廷國腳近3仗聯賽入兩球，包括日前協助球隊作客絕殺切爾達。

女歌星撐皇馬 遭馬體會取消半場演出

此外，今仗原定半場時間在場內安排音樂表演，邀請著名墨西哥籍女歌星Danna Paola等到場獻唱，但馬體會近日宣布取消表演。據報原因為這名女歌星之前出席電視節目時，透露自己是皇馬球迷。

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