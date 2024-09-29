低迷紅魔主場迎反彈熱刺 般奴疲態損攻力 坦帥挺「入球是時間問題」

曼聯vs.熱刺 now611／621台 晚上23：30直播

曼聯近兩仗失分，分別英超作客0：0悶和水晶宮，以及歐霸首輪主場被川迪逼和1：1。般奴費南迪斯今季各項賽事上陣8仗縱交出4次助攻，但入球仍未開齋，且頻失控球權兼多次錯失入球良機，被批狀態低迷成紅魔季初戰績反覆原因之一。對此坦夏格在賽前記招力挺這名本月踏入30歲的中場指揮官，「他看起來有點疲累，但我認為是球隊整體情况才令他陷入困難。他已在英超證明自己，我堅信他在今季會重拾狀態，入球只是時間問題」。

曼聯開季5場聯賽2勝1和2負得7分，未來3場還是硬仗，包括主場對熱刺、歐霸及聯賽分別作客波圖和阿士東維拉，再有差池於季前續約的坦夏格勢再陷入帥位危機。名宿兼前帥蘇斯克查近日出席挪威一個商業論壇時，被問到將來會否重返曼聯，他稱若收到邀請一定會回巢執教。據報曼聯行政總裁奧馬貝拉達向球會員工表述，目標要在4年後的2028年、即紅魔創會150周年時重奪英超冠軍。

孫興慜上陣成疑 態勇比蘭莊臣擔大旗

熱刺在英超雖與曼聯同分，惟在各項賽事已取三連勝，翼鋒比蘭莊臣自從關閉個人社交網帳號後，近3仗都有入球，領隊普斯迪高路賽前讚揚這名23歲威爾斯國腳賣力，「我不知這是否讓他更快樂和自在，他現在比賽非常努力，且時刻力求改進，這種態度自然會得到回報」。不過他承認日前在歐霸長時間踢少一人下，眾將體能消耗甚大，隊長孫興慜亦有傷在身，需到最後一刻才知能否趕及上陣。

另外，效力盧頓的24歲曼聯前中場陳達毅，昨在英冠作客普利茅夫完半場前突然暈倒，經軍醫急救恢復知覺及可步離球場，賽後證實身體暫無大礙。至於近况各賽事五連勝兼連續兩場聯賽反勝的阿士東維拉，今晚作客葉士域治前，陣中阿根廷國腳門將達美安馬天尼斯因在本月世界盃外圍賽兩次行為不檢，包括拿着美洲國家盃獎盃做出不雅動作，以及拍打直播攝錄機，被國際足協罰停賽兩場國際賽。