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2024年9月29日星期日
NBL封王背後 金牛戰將「盡己所能」 楊睿騏董健談奪冠點滴 兩地球員破隔膜打成一片
慶功宴
伍家朗再闖世巡賽男單決賽
黃澤林曼谷挑戰賽4強飲恨
安尼亞入替建功 理文反勝流浪
體壇快訊：港足U20亞盃外提早出局
SUN周日體育直播賽程
低迷紅魔主場迎反彈熱刺 般奴疲態損攻力 坦帥挺「入球是時間問題」
紐卡素逼和1：1 曼城連續兩輪失分
馬德里打吡麥巴比傷缺 雲尼斯奧斯誓增金球呼聲
足壇快訊：廣島挫町田取天王山之戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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