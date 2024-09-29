安尼亞入替建功 理文反勝流浪

理文有周三亞冠盃2分組賽作客新加坡球隊淡濱尼流浪的後顧，昨仗收起愛沙尼亞國腳安尼亞，正選僅起用保連奴及夏馬特等4名外援，開賽7分鐘遭流浪一次反擊機會由鋒將張廣然射入先落後。理文戰至補時由港足翼鋒艾華頓在禁區起腳「撻Q」後補中，完半場前追和1：1。理文換邊後分別換入前鋒羅沙和安尼亞搶攻，後者於64分鐘接應羅沙傳中窩利抽入，上陣不足兩分鐘就建功，終以2：1反勝流浪，聯賽兩連勝。曾昭達承認先收起安尼亞等主將為留力應付亞冠盃2，「但戰况未如理想，本來預計的部署要早點實行，把一些球員放回場上」。

東方2：0挫南區居榜首

同日另一仗，東方憑兩名西班牙籍外援馬高斯和巴科爾的入球，作客香港仔運動場以2：0挫冠忠南區。此戰視像裁判（VAR）出現故障，繼本月15日均業北區主場對九龍城後，今季港超第2次因故障未能使用VAR協助執法。東方賽後4戰10分居首，理文9分升上次席；3戰7分的大埔今午4時作客北區。而東方將於周四晚上8時在旺角大球場出戰亞冠盃2分組賽，面對日職榜首廣島三箭。