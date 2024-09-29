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體育

黃澤林曼谷挑戰賽4強飲恨

【明報專訊】香港首席男子網球手黃澤林（Coleman）昨於泰國舉行的ATP曼谷挑戰賽4強，以直落兩盤不敵29歲美籍好手麥簡斯麥當勞，與決賽擦身而過。另外，羅馬尼亞籍前世界一姐夏納昨宣布將參戰明日展開的WTA保誠香港網球125國際賽，意味她將連續在未來兩項港網賽亮相。

黃澤林在今屆ATP曼谷挑戰賽以8號種子身分出戰，並先後直落兩盤淘汰東道主球手薩姆里吉、英籍球手伊雲斯，以及世界排名前百位的澳洲籍好手阿當禾頓。

不過這名世界排名第134位的20歲港隊新星，昨於4強表現下滑，其中第2發球得分率僅31%，且全場兩度被破發球局，最終交戰1小時11分鐘後以直落兩盤3：6、4：6不敵美籍好手麥簡斯麥當勞，無緣繼上月初的美國林肯挑戰賽後再闖決賽。至於勝出的麥當勞將與中華台北隊球手吳東霖今日爭冠。

女單前「世一」夏納參戰香港125網賽

另外，近期剛傷癒33歲女單前「世一」夏納昨宣布將參戰明起在維園展開的WTA香港網球125國際賽，連同早前已落實會在下月底同於維園出戰屬WTA 250級的香港網球公開賽，意味她將接連在兩項香港賽事亮相。

中國公開賽方面，意籍男單「世一」史拿昨於16強以盤數2：1反勝俄籍球手沙夫連，晉級後將鬥捷克籍的利赫卡。

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