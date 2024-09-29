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體育

伍家朗再闖世巡賽男單決賽

【明報專訊】屬世巡賽超級300系列的澳門羽毛球公開賽昨續於東亞運動會體育館上演，港隊大師兄伍家朗在男單4強以局數2：1反勝印尼隊球手艾維化漢，年內第2次殺入世巡賽決賽，今與淘汰港隊新星吳英倫的新加坡隊球手鄭加恆爭冠。

世界排名第25的港隊大師兄伍家朗昨在澳門賽男單4強面對世界第47的印尼隊球手艾維化漢，首局未上力下先輸8：21，次局他克服劣勢於末段反勝21：18扳平局數。決勝局這名30歲港將初段一度落後1：8下一路力追，至中段反超13：12後掌控主導權，結果再贏一局21：16，力戰59分鐘後以局數2：1反勝，是他繼今年5月的泰國公開賽後再闖世巡賽男單決賽。

新星吳英倫4強飲恨 仍寫個人最佳

同日另一場男單4強，現時世界排名升至個人新高49位的20歲港隊新星吳英倫，面對上輪淘汰港隊一哥李卓耀、世界第44的新加坡隊球手鄭加恆，最終力戰下以直落兩局22：24、18：21飲恨，雖然無緣決賽，但仍寫下個人在世巡賽最佳成績；而鄭加恆則會於今午決戰伍家朗。

女單方面，世界排名升上新高第18位的18歲日本隊新星宮崎友花，昨於4強意外以局數1：2反負世界排名第49的中華台北隊球手林湘緹，後者晉決賽後將與國家隊的高昉潔爭冠。

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