曼城征喜鵲前收噩耗 哥帥證洛迪收咧

曼城今季英超開季5戰取4勝1和，連同各項盃賽8戰未嘗一敗。不過球隊在上輪聯賽以2：2驚險逼和阿仙奴一役，陣中主力洛迪卻因右膝十字韌帶撕裂昨已完成手術，並落實提早收咧。對於這名西班牙國腳中場重創，哥帥表示：「洛迪已接受韌帶和半月板手術，他今季已提早結束，但下季還會在這裏。」他又強調球員傷患是球隊必須面對的現實，並以過去曾有艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼長期養傷仍能奪得英超等錦標作例子，認為這證明要取得成功不僅靠個別球員，亦是領隊需面對的挑戰。而他又承認紐卡素近年明顯增強，即使近年往績佔優，但相信今仗仍會是場挑戰。

至於暫居第6的紐卡素上輪作客不敵富咸吞新季首敗，「喜鵲」主帥艾迪賀維透露已與團隊作詳細檢討，並與麾下開誠布公找出問題所在，深信球隊可在這場硬仗踢出應有水平。

利物浦訪狼隊迎艾利臣復出

此外，次席的利物浦明晨將作客狼隊，爭取各賽事四連捷，主帥史諾賽前證實近兩仗因傷休戰的主力門將艾利臣比加已傷癒可候命把關。而暫列第4的阿仙奴今晚將迎戰李斯特城；排第5且近况回勇的車路士則在主場惡鬥第7的白禮頓。