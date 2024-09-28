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體育

體壇快訊：港明年首辦浪琴國際馬術盛典

【明報專訊】首屆浪琴香港國際馬術盛典昨落實將於明年2月14至16日假亞洲國際博覽館舉行。活動3日共演5場表演，每場表演內將展現一場五星級國際馬術障礙賽、兩場馬術表演，以及兩場額外的障礙賽或盛裝舞步表演。今次盛典將邀請30名國際五星級障礙賽騎手參加，角逐總值約650萬港元獎金，門票即日於快達票公開發售。

東方征南區前簽費利浦薩

東方今午4時港超作客香港仔運動場對冠忠南區前，昨宣布簽入曾效力晉峰的29歲巴西籍翼鋒費利浦薩，將披10號球衣，並已完成註冊可望在隨後數仗候命；理文則在下周出發到新加坡迎亞冠盃2分組賽前，今晚6時30分續在將軍澳運動場對標準流浪爭連勝。

傅家俊英國賽負威爾遜

港隊星將傅家俊昨晨於英國桌球公開賽第3圈，以局數0：4不敵應屆世界賽冠軍的主場好手基倫威爾遜，而後者晉級後昨晚則意外以2：4遭英籍同胞史拉沙淘汰，無緣8強。至於上屆亞軍的另一英籍名將沙比，則在16強以4：3險勝泰國籍球手塔猜亞晉級。

麥姬安主場刷100背世績

澳洲游泳錦標賽由周四起一連4日在阿德萊德市舉行，其中主場的23歲名將麥姬安昨於女子100米背泳決賽游出54.56秒奪冠兼以秒之差打破隊友明娜阿瑟頓於5年前保持的短池世界紀錄。

VCARB確認羅臣下站代列卡度

世界一級方程式（F1）車隊VCARB昨宣布，由下場美國站起將由新西蘭籍新星羅臣提前坐正，取代35歲澳洲籍名將列卡度，暫未有班落的列卡度近年表現漸走下坡，外界料其約14年F1車手生涯勢結束。

東方5新援列陣戰EASL

東亞超級籃球聯賽（EASL）新球季將於下月展開，首度參戰的香港東方前晚正式宣布5名新援，除回巢的台法混血射手張文平，還有曾效力南華的後衛楊和、加籍後衛林爵華、華裔澳洲籍前鋒曹佑珩，以及去年曾效力台灣P-League球隊高雄鋼鐵人的美籍中鋒奇勒。東方首場賽事將於下月16日先作客日本B League球隊廣島蜻蜓，及至30日返主場再鬥對方。

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