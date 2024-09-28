黃澤林闖曼谷挑戰賽4強

現時世界排名第134位的黃澤林，上周戰畢屬ATP世巡賽的杭州公開賽後，近日轉戰泰國的曼谷挑戰賽愈戰愈勇，在男單先後直落兩盤擊退主場球手薩姆里吉及英籍球手伊雲斯晉級8強。

商竣程中網賽首圈止步

這名20歲港隊首席男子網球手昨面對世界排名第95位的澳洲籍球手阿當禾頓，首盤戰至第9局率先打破對方發球局，並於下局保發下先贏一盤6：4。次盤Coleman他「照辦煮碗」再於第9局破發，終再贏一盤6：4，僅交戰1小時16分鐘下直落兩盤取勝，殺入4強後明日將遇世界排名曾在去年高踞第37、現排第172位的美籍好手麥簡斯麥當勞，爭入下周日的決賽。

另上周在成都公開賽封王取下個人首座ATP世巡賽冠軍的19歲國家隊新星商竣程，昨意外地於中國公開賽首圈，以盤數1：2反負蒙古裔的國家隊同胞布雲朝克特出局；而後者晉級後將惡鬥意籍新星梅薩迪。至於世界第3的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯則輕鬆直落兩盤淘汰法籍球手比利卡特，將與荷蘭籍好手奇克斯普爭入8強。