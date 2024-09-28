拜仁藥廠德甲再對決 德新星閃耀 穆斯亞拿華迪斯前線交鋒

拜仁慕尼黑vs.利華古遜 now643台 明晨00：30直播

利華古遜上季表現超卓，既在國內以不敗勇態首膺德甲和德國盃，歐霸亦取得亞軍，令「四大皆空」的拜仁慕尼黑面目無光。利華古遜今季先於上月中捧走德超盃，其後各賽事6戰5勝1負；惟值得一提的是，「藥廠」聯賽主場不敵RB萊比錫是結束了跨季連續52仗國內比賽不敗、開季有5場失守及不時只能險勝，但上陣6次的攻擊手科利安華迪斯，仍交出6個入球和1次助攻的亮麗成績。

傳拜仁明夏8.7億簽華迪斯

華迪斯與拜仁中場穆斯亞拿，已在今夏於德國舉行的歐洲國家盃嶄露頭角，當日與他們並肩作戰的已掛靴名將卻奧斯曾稱讚兩名後輩道：「他倆是德國隊多年渴望得到的球員。他們能憑一己之力扭轉局勢。」在歐國盃攻入3球的穆斯亞拿今季在拜仁亦延續勇態，各賽事5次披甲入3球及兩獻助攻。

穆斯亞拿曾稱與華迪斯是好友，而且可在德國隊同時上陣策動攻勢，而最新消息是兩人或有機會來季做拜仁隊友，事關拜仁有意明夏斥資1億歐元（約8.7億港元）將華迪斯收歸旗下，但最大競爭強敵是皇家馬德里。同時，曾透露有意前赴英超落班、身價亦是1億歐元的穆斯亞拿，據報也被曼城主帥哥迪奧拿視為中場奇雲迪布尼的接班人，而「藍月」的對手則有利物浦、曼聯和車路士等。

沙加：續令拜仁不好受

說回明晨之戰，拜仁是德甲唯一不敗之師及已斬獲最多的16球，其中箭頭哈利卡尼佔5球和四度助攻外，在歐聯也獨取4球，面對這名昔日英超對手，藥廠中場格列沙加毫無懼色道：「新帥高柏尼已為拜仁帶來新思維，目前攻守均了得。我們有衛冕壓力，但我感到球隊可以承受，而這仗己隊將會像上季聯賽般，繼續令拜仁不好受。」藥廠去季首循環作客兩度落後下逼和拜仁2：2，次循環更在主場以3：0大捷。