體壇快訊：鄧謝配澳門賽晉8強

羅拔臣英國賽第3圈下馬

英國桌球公開賽昨演第3圈賽事，日前在英格蘭公開賽封王的澳洲籍名將尼爾羅拔臣在領先局數3：1下連輸3局，意外地以3：4反負泰國籍球手涂振龍。至於上屆亞軍的沙比及18歲新星史坦穆迪，昨則同於主場分別淘汰國家隊球手袁思俊及張安達晉級。

許建德歐洲GT銅盃居首

GT世界挑戰賽歐洲賽意大利站日前於蒙沙賽道完成正賽，港將許建德伙拍意籍車手Eddie Cheever III及英籍車手Chris Froggatt，代表Sky Tempesta Racing最終以全場第12名完成，並於銅盃級別排第4，其中許建德在車手榜總成績續居銅盃榜首。

池江白血病完全緩解

24歲日本「抗癌女飛魚」池江璃花子前日在個人社交平台證實，自身白血病病情已消退，現處於「完全緩解」狀態，沒發現任何異常。這名亞運6金得主回顧造血幹細胞移植手術已過5年，出院後的生活比想像的艱難得多，且曾大病一場，經歷一段時期的精神困擾，故此覺得這段歲月非常漫長。