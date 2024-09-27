小將擔大旗 阿仙奴炒保頓 17歲恩雲拿利起孖 16歲波特成隊史最年輕正選

阿仙奴日前於英超爭標前哨戰作客遭曼城逼和2：2。球隊昨轉戰英聯盃有8個正選變動，其中今夏由車路士借來的翼鋒史達寧首掛帥，而英籍門將積克波特在一隊初「地標」即以16歲72日之齡，寫下隊史最年輕正選上陣紀錄。

借將史達寧首擔正開齋

面對英甲球會保頓，「兵工廠」甫開賽便主宰形勢，並由中場迪格蘭賴斯於16分鐘遠射開紀錄。及後中場新星恩雲拿利先於37分鐘接應史達寧的傳中球近射破網，首為一隊建功。及至49分鐘，恩雲拿利藉一次反擊殺入禁區再下一城，個人梅開二度。雖然阿仙奴在4分鐘被客軍同藉反擊「破蛋」，但其後由史達寧於64分鐘門前「執雞」取得來投後處子入球，加上後備登場的夏維斯在77分鐘「埋齋」，終在主場以5：1大勝保頓，晉級16強後將遇英冠的普雷斯頓。

賽後阿仙奴主帥阿迪達盛讚史達寧道：「他展示出在場上的價值及投入度，此仗對他融入己隊明顯有正面幫助。」而他又提及首為一隊把關的小將波特，「他今夏一直與我們訓練，他有不俗的反應及撲救能力，且表現成熟。」

基艾沙交助攻 利物浦重挫韋斯咸

同晚另一仗，衛冕的利物浦有今夏來投的意大利國腳翼鋒費達歷高基艾沙首任正選迎戰韋斯咸，「紅軍」雖在21分鐘有後衛查洛爾昆沙「擺烏龍」先落後，但4分鐘後便由基艾沙的窩利「撻Q」攻門變助攻令前鋒迪亞高祖達近門頂入扳平。下半場紅軍漸主導戰局，祖達在49分鐘再入一球，後備上陣的穆罕默德沙拿亦於74分鐘建功。而沙拿兩分鐘後遭敵軍中場艾臣奧馬艾華利斯踢跌，主球證向後者出示第二面黃牌變紅牌逐離場。踢多一人的紅軍終在末段由加普連入兩球，以5：1輕取韋斯咸，躋身16強後將鬥白禮頓。反觀「鎚仔幫」在盧柏迪古領軍下各賽事近4戰不勝，帥位已現危機。

其餘16強形勢（詳見表）方面，最受矚目的包括熱刺主場大戰曼城，以及前屆冠軍曼聯主場面對李斯特城。