下月主場戰亞盃 三鐵港將爭上頒獎台

16歲林樂仕文麗淇下月戰青年世界賽

就讀中五的林樂仕及文麗淇雖將會參加青年世界賽，但他們均表示目標先將注意力放在少年錦標賽上。對於今次能主場出擊，文麗淇表明香港市民會以廣東話打氣將令自己感到很親切，「香港這條賽道也會講求技術性，又不像內地較多直路，我們可能發揮到優勢」。而上年在杭州亞運三鐵混合接力摘銅的師兄黃子圖，亦寄語其他年輕隊友道：「大家不要太緊張，發揮平時水準已足夠。」

作為巴黎奧運後亞洲首個大型三鐵賽事，港隊今屆派出16男3女出戰精英組，包括分別在巴黎及東京奧運為港隊出戰的男將伍泰龍及奧斯卡，女將則有港隊「一姐」彭詩雅及蔡欣妍。賽事將以中環灣仔海濱長廊作為起步點，各選手先於維港完成游泳，上岸後沿龍和道、國際金融中心，直至中環碼頭作單車繞圈，其後跑經政府總部及立法會等地標，最終在文化廣場衝線。