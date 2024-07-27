港下周首辦WTA 125賽 前港將喜見香港並列亞洲網球重鎮

張瑋桓王康怡合伙雙打獲寄厚望

今屆首辦的WTA 125級世巡賽將在下周一至下月6日在維園上演，賽會早前已公布首輪參賽名單包括國手王薔和張帥，以及港將張瑋桓、王康怡（Cody）及胡可澄（Tiffany）等。近年成為港隊隊長的張玲，不時帶領各港將出外比賽傳授經驗，她認為這次比賽對香港網球發展極為重要，「香港與北京及東京並列為亞洲網球重鎮，令自己感到十分自豪」。對於本地球手的表現，張玲特別提到後輩Eudice，後者周日曾伙拍日本隊球手內島萌夏在WTA 250級別的泰國網球公開賽勇奪女雙亞軍，張玲寄予厚望道：「她今次會拍檔Cody，這算是港隊雙打的最強陣容，希望她們可以贏得比賽。」

將由外圍賽打起的33歲女單港將Tiffany，坦承為主場作賽亦有更改行程，沒參加其他國際網球聯會 （ITF）50或75級別賽事，「我覺得都是保持平常心，無論是任何級別比賽，首先要發揮自己水平，希望做到最好」。剛升上大學的19歲小將謝善瑜（Christy），雖在截稿前仍未確定能否參賽，但她與教練商討後亦特意留港觀戰，「看比賽也是一種訓練，有機會可以跟他們（參賽球手）切磋，或者在現場看比賽學習去打好每一球」。