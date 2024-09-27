艾歷臣功臣變罪人 曼聯遭川迪逼和 坦夏格再聞「魷魚香」

曼聯此仗有鋒將拉舒福特復任正選，伙拍約舒亞舒克斯攻堅。35分鐘，川迪後衛禁區內未能清脆解圍，被曼聯中場基斯甸艾歷臣勁射破網，但他在下半場68分鐘成波罪人，當時川迪右閘雲羅奧積由後場快速推進，連續擺脫5個曼聯球員後，終被對方新兵中場文路爾烏加迪攔截成功，惟其後控球的艾歷臣被敵鋒森姆林馬斯偷走腳下球，之後長驅直進射入，最終令曼聯痛失兩分完場。

坦帥斥下半場表現下滑「放生」對手

球員時代曾兩度效力川迪的坦夏格，賽後並沒點名怪責在79分鐘被調離場的艾歷臣，卻說：「那個失球屬於全隊的犯錯。一個川迪球員可以由後場開始不停盤扭至前場。我們不能以這種方式失守。」他又指球隊領前後續能控制戰局，但無法增添紀錄，加上球隊下半場表現下滑，最終「放生」了對手。曼聯未來兩場歐霸將先後作客波圖和由倒戈教練摩連奴領軍的費倫巴治。

曼聯今季各賽事8戰成績如「坐過山車」，首4仗1勝3負後，本月中向較弱的修咸頓和班士利共派10蛋，但近兩場卻只能打和水晶宮及川迪，令坦夏格成為下個被炒領隊第3熱門，僅次於愛華頓的戴治及狼隊的加利奧尼爾。網站Football Insider則報道，曼聯除考慮聘用英格蘭隊前帥修夫基執教外，新班主之一的拉特克里夫也密切留意近期與紐卡素關係緊張的領隊艾迪賀維去向。

雲邦美20歲子魯賓起孖

其他歐霸比賽方面，拉素在中立場德國城市漢堡「作客」以3：0大勝基輔戴拿模，而漢堡警方稱，賽前從拉素球迷搜出刀和棍等武器，結果60名意大利球迷被禁止入場和需通宵扣查。此外，阿爾克馬爾藉荷蘭隊名宿雲邦美的20歲兒子魯賓雲邦美梅開二度，主場以3：2反勝艾夫斯堡。