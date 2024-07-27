明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

商竣程成都賽封王 國手第2人揚威ATP巡迴賽 放眼中網主場爭佳績

【明報專訊】年僅19歲的非種子球手中國網球選手商竣程，前晚在成都公開賽男單決賽，以盤數2：0挫巴黎奧運銅牌得主兼頭號種子的意大利籍球手梅薩迪，成為繼吳易昺後第2個在ATP巡迴賽封王的國家隊男子球手，並強勢迎接今日在出生地北京展開的中國公開賽（中網），他說：「會盡全力準備接下來的中網，那是我網球夢開始的地方。」

商竣程前晚決戰梅薩迪的首盤鬥得難分難解，一度在盤末第11局破發，但梅薩迪在翌局回破，令雙方進入「搶七」。商竣程結果頂住壓力，以7：6（7：4）拿下首盤；接着次盤乘勝追擊輕勝6：1，以盤數2：0奏捷，繼去年初的吳易昺後，成為第2個在ATP巡迴賽首次登頂的中國隊男將，亦成首個2005年或之後出生贏得ATP巡迴賽冠軍的男單球手。

在北京出生的商竣程賽後表示，已憧憬今日在家鄉開打的中國公開賽，世界排名升上第52名的他說：「我會盡全力準備接下來的中網，那是我網球夢開始的地方、第一次看職業比賽的地方，並期待接下來的中國賽季。」他在首圈將與生於新疆的同胞布雲朝克特「內訌」，若過關便有機會再與梅薩迪狹路相逢。值得一提是，同一賽區有網壇「一哥」意籍球手史拿、4號種子羅比夫及世界排名第43位的另一國手張之臻；另一賽區則有次號種子西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯和3號種子俄籍球手丹尼麥維迪夫等。

艾卡拉斯喜見拿度入選台盃

不希望對方屆時演最後探戈

另外，艾卡拉斯昨回應38歲同胞名將拿度入圍台維斯盃隊一事，他說：「我時常說有拿度在身邊的感覺棒極了，甚至上周捧走利華盃時亦懷念他……我不想認為這將在馬拉加主場比賽可能是他最後探戈。我只想着盡可能享受在球場上見到他。」

上 / 下一篇新聞