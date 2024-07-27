商竣程成都賽封王 國手第2人揚威ATP巡迴賽 放眼中網主場爭佳績

商竣程前晚決戰梅薩迪的首盤鬥得難分難解，一度在盤末第11局破發，但梅薩迪在翌局回破，令雙方進入「搶七」。商竣程結果頂住壓力，以7：6（7：4）拿下首盤；接着次盤乘勝追擊輕勝6：1，以盤數2：0奏捷，繼去年初的吳易昺後，成為第2個在ATP巡迴賽首次登頂的中國隊男將，亦成首個2005年或之後出生贏得ATP巡迴賽冠軍的男單球手。

在北京出生的商竣程賽後表示，已憧憬今日在家鄉開打的中國公開賽，世界排名升上第52名的他說：「我會盡全力準備接下來的中網，那是我網球夢開始的地方、第一次看職業比賽的地方，並期待接下來的中國賽季。」他在首圈將與生於新疆的同胞布雲朝克特「內訌」，若過關便有機會再與梅薩迪狹路相逢。值得一提是，同一賽區有網壇「一哥」意籍球手史拿、4號種子羅比夫及世界排名第43位的另一國手張之臻；另一賽區則有次號種子西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯和3號種子俄籍球手丹尼麥維迪夫等。

艾卡拉斯喜見拿度入選台盃

不希望對方屆時演最後探戈

另外，艾卡拉斯昨回應38歲同胞名將拿度入圍台維斯盃隊一事，他說：「我時常說有拿度在身邊的感覺棒極了，甚至上周捧走利華盃時亦懷念他……我不想認為這將在馬拉加主場比賽可能是他最後探戈。我只想着盡可能享受在球場上見到他。」