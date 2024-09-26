麥巴比建功兼傷出 恐缺席馬德里打吡

傳言有望奪金球獎的皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，甫開賽54秒便底線傳中予串演右閘的盧卡斯華斯基斯射入。40分鐘，麥巴比與中場祖迪比寧咸互傳後為皇馬射入第2球，加上鋒將洛迪高高斯在48分鐘右路發難射成3：0遙領。皇馬於80分鐘有麥巴比傷出被調離場，艾拉維斯其後連續在85和87破門連追兩球，皇馬最終有驚無險贏3：2，連同上周中歐聯挫史特加取得五連捷，第300次領軍皇馬的主帥安察洛堤賽後一度稱麥巴比無礙，其後卻傳出這名法國隊長因傷要避戰約3周，勢無緣下場西甲作客惡鬥馬體會，後者若明晨作客切爾達凱旋，便會追至落後皇馬2分。另外，皇馬名宿兼前帥施丹的長子安素施丹昨宣布掛靴，29歲的他球員時代司職中場，曾為皇馬上陣1次入1球，曾效力艾拉維斯。

另外，西班牙傳媒報道，膝部重創的巴塞門將達史特根需缺陣8個月，巴塞繼與37歲哥斯達黎加籍名將基羅拿華斯扯上關係後，盛傳今夏退役的34歲波蘭籍門將施捷斯尼會「出山」短暫加盟一季。