華拉尼因傷提早掛靴 31歲提前解約 冀退居幕後留科木

華拉尼今夏約滿曼聯後以自由身轉投科木，但上月中在意大利盃首圈對森多利亞僅正選上陣23分鐘便告傷出，至今仍未在意甲亮相，最終他昨宣布掛靴，解除與科木兩年合約。

華拉尼在聲明表示，職業生涯得到很多美好回憶，將終生難忘，「所有美好事情都會有完結的一天，我將從這項熱愛的運動退役」。他稱不會後悔決定退役，希望續留科木以另一身分繼續貢獻，「我想堅持下去，過去曾無數次跌倒再站起身，但這次必須停下腳步」。

華拉尼2010年出道法甲朗斯，翌季年僅18歲加盟皇家馬德里，效力10季共贏得4次歐聯及3次西甲等18項錦標；2021年中轉投曼聯，受傷患困擾3季在各項賽事上陣95場，最後一仗助「紅魔」擊敗曼城捧走英格蘭足總盃；華拉尼代表法國隊9年上陣93場入5球，贏得2018年世界盃冠軍，2022年世盃後宣布退出國家隊。

科木意甲第5輪開齋

至於科木昨在因天雨順延一日舉行的意甲補賽，憑下半場連入3球，作客3：2反勝歐聯分子阿特蘭大，經過5場後打開今季意甲勝利之門，亦是該隊相隔21年再於意甲獲勝，賽後5分升上第15名；阿特蘭大則近4場聯賽3敗。