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體育

熱刺歐霸首擊迎卡拉巴克 孫興慜揭未談續約

【明報專訊】歐霸首輪明晨續戰，其中熱刺主場迎戰卡拉巴克賽前，隊長孫興慜透露仍未與會方商談新約，又稱「永遠不會知道未來會發生什麼事」，疑暗示明夏約滿可能離隊。

料休戰留力撼曼聯 蘇蘭基華拿攻堅

孫興慜於2015年中由利華古遜轉會熱刺，並於上季起取代過檔拜仁慕尼黑的哈利卡尼擔任隊長，至今為這北倫敦球會上陣414場入164球，卻仍與錦標緣慳一面。這名已32歲的韓國隊翼鋒明夏約滿，他說：「我與熱刺仍未開始洽談新約。我現在只會聚焦今季比賽，目標只會贏得冠軍。但你永遠不會知道未來會發生什麼事，我只會全力以赴，肯定！」

不過，據報孫興慜明晨一仗很大機會被收起，為下周日英超作客大戰曼聯養精蓄銳，並續由上場聯賽開齋的新兵前鋒蘇蘭基掛帥，伙拍迪姆華拿攻堅，而中堅基斯甸羅美路需停賽。

羅馬鬥畢爾包 新帥祖歷爭連勝

同日羅馬新帥祖歷繼日前意甲首次領軍挫烏甸尼斯後，將在歐霸「地標」主場迎戰西甲球隊畢爾包爭連勝。這名49歲克羅地亞籍教練賽前稱以平常心應戰，只期望麾下能再踢出上仗水準，以贏得球迷更多支持，惟他透露中場羅倫素柏歷堅尼因傷避戰，新兵守將曉姆斯又因狀態問題不會披甲。

至於曾先後執教羅馬和熱刺的葡籍名帥摩連奴，將帶領費倫巴治主場對聖基萊斯聯，陣中兩名老將迪斯高與杜辛泰迪料仍在前線舉足輕重。

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